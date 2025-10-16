32歲總經理沒學過商管沒看過損益表 她靠1信念激勵不讓無用念頭吞噬有限時間

TED有一場演講名為「姿勢決定你是誰」，至今已吸引數百萬人次觀看，講者分享了自己即便擁有不錯的學經歷，卻還是會感到自己沒有資格，飽受「冒牌者症候群」（imposter syndrome）的困擾。

她提出一個觀點：「先假裝你做得到，直到你真的做到」（fake it until you make it）。我在擔任教練的期間，也在許多領導人身上看到這種「冒牌者症候群」的影響。你或許以為這只會出現在自信不足的人身上，但其實不然。

那些對自我要求極高的人，同樣會在面對艱鉅任務時，懷疑自己是否具備足夠的資格，在現場掌握話語權或扮演某種角色。

本文出自《換框思維力》 要怎麼克服或度過這種心境？我有親身體會，那就是擁有更宏大、更想要實現的目標，基於這份企圖心，就能不斷提醒與勉勵自己：「沒關係，我還沒做到，但我已經在路上了。」

第一次擔任總經理時，我三十二歲，既沒學過商管原理，也沒看過損益表。當時總部有一天突然把台灣的損益表發給我，告訴我過幾天後要召開檢討會議，並要求我提出下一期的行動方案。

損益表上的每一個文字與數字我都認得，但全部加起來是什麼意思，我真的一點頭緒都沒有。

俗話說「辦法長在嘴巴上」，我先向會計人員請教每個會計科目裡面包含哪些費用，然後回想當初老闆是怎麼「處理」我的，針對業務單位主管們提出的計畫逐一提出「挑戰」，並帶著一兩個上一期的最佳實務（Best Practice）和下一期的目標客戶名單，就這樣硬著頭皮上場了。

他們對新手總經理或許也是手下留情，提問都還在我能應對的範圍內，我也都答得出來。之後我便漸漸上手，累積更多手感，開始了解可以從哪些面向省錢、賺錢，以及如何向總部爭取資源。

我的意圖很簡單，雖然英語不是我的母語，我也不熟悉數字遊戲，但我絕對不想要讓我個人的不足，影響總部對台灣區市場或夥伴的客觀評價。

這樣的信念激勵著我，讓我可以加速度過各種懷疑自己、抱怨他人的時刻，選擇性遺忘自己還不擅長、還不夠好的念頭，轉而聚焦於做好自己能做的事，而不是讓無用的念頭吞噬本來就很有限的時間。

（本文出自《換框思維力》作者：賴婷婷)