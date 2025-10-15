能量吸血鬼！遠離「這三種人」：抱怨者、匱乏者、急躁者…默默讓你越來越累

快訊

聯合新聞網／ 韓善英
有時候，最該遠離的人，不是敵人，而是會讓你耗盡力氣的朋友。示意圖／Ingimage
能量吸血鬼：遠離這三種人！

如果你本身的情緒能量正處於滿格狀態，即使遇到負面的人也能無動於衷，那當然沒問題。但我們必須小心幾種「典型的能量吸血鬼」。

第一種：受害者心態

這類人總把自己當成「受害者」，將一切問題的責任推給他人或外在環境，滿口都是「別人害的」「環境不好」。像是：

「我明明做得很好，是那個笨隊友搞砸了才讓合約沒簽成。」

「你早說清楚就好了，會變成這樣都是你的錯。」

「我店開不下去都是因為隔壁那間店，要不是它搶生意...」

這樣的人不但無法成長，還會拉著你一起原地打轉，讓你難以前進。

第二種：只關注「缺失」

這類人永遠盯著自己沒有什麼，放大所有匱乏與不足，完全無視當下所擁有的資源與優勢。像是：

「我朋友都有名牌包，我背的這個用了好幾年，每個月都快吃土了。」

「我應該做不好啦，我沒經驗也沒能力。」

這種人也會貶低他人的成功，像是：

「你那是運氣好啦，說真的你實力也沒多厲害吧？」

第三種：急躁的人

他們總想「立刻」看到成果，反而容易因為判斷失誤而做出錯誤決定。許多人生中最關鍵的錯誤，正是來自這種焦躁不安。像是：

「有個年輕人靠這個一個月賺一億，三個月就能上手，你也快去做！」

「都這把年紀了，該生小孩了吧？有對象就別再挑了，直接結婚吧。」

方舟文化《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》，作者：韓善英
「靠這種報酬率怎麼變有錢人？這種機會一生只有一次，錯過就沒了！」

讀到這裡，你腦中也許已經浮現幾個人選。但所謂「遠離能量吸血鬼」，並不代表你要把身邊的人都推開，而是要明確意識到他們所散發出的負面能量，並學會斷開這種干擾。

比如，某位總愛抱怨的同事在上班時又在碎念公司制度，這時你可以這樣結束話題：「真的辛苦你了。不過我等等有會議，得先離開一下。」

最後，也請你誠實面對自己：我會不會也是別人的能量吸血鬼？

檢視自己是否也曾散發出負能量，並在此刻做個決定──從現在開始，斷開自己與周圍那些負能量的連結。

（本文摘自方舟文化《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》，作者：韓善英）

能量 報酬率 同事 心態 疲憊

