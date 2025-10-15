能量吸血鬼！遠離「這三種人」：抱怨者、匱乏者、急躁者…默默讓你越來越累
能量吸血鬼：遠離這三種人！
如果你本身的情緒能量正處於滿格狀態，即使遇到負面的人也能無動於衷，那當然沒問題。但我們必須小心幾種「典型的能量吸血鬼」。
第一種：受害者心態
這類人總把自己當成「受害者」，將一切問題的責任推給他人或外在環境，滿口都是「別人害的」「環境不好」。像是：
「我明明做得很好，是那個笨隊友搞砸了才讓合約沒簽成。」
「你早說清楚就好了，會變成這樣都是你的錯。」
「我店開不下去都是因為隔壁那間店，要不是它搶生意...」
這樣的人不但無法成長，還會拉著你一起原地打轉，讓你難以前進。
第二種：只關注「缺失」
這類人永遠盯著自己沒有什麼，放大所有匱乏與不足，完全無視當下所擁有的資源與優勢。像是：
「我朋友都有名牌包，我背的這個用了好幾年，每個月都快吃土了。」
「我應該做不好啦，我沒經驗也沒能力。」
這種人也會貶低他人的成功，像是：
「你那是運氣好啦，說真的你實力也沒多厲害吧？」
第三種：急躁的人
他們總想「立刻」看到成果，反而容易因為判斷失誤而做出錯誤決定。許多人生中最關鍵的錯誤，正是來自這種焦躁不安。像是：
「有個年輕人靠這個一個月賺一億，三個月就能上手，你也快去做！」
「都這把年紀了，該生小孩了吧？有對象就別再挑了，直接結婚吧。」
「靠這種報酬率怎麼變有錢人？這種機會一生只有一次，錯過就沒了！」
讀到這裡，你腦中也許已經浮現幾個人選。但所謂「遠離能量吸血鬼」，並不代表你要把身邊的人都推開，而是要明確意識到他們所散發出的負面能量，並學會斷開這種干擾。
比如，某位總愛抱怨的同事在上班時又在碎念公司制度，這時你可以這樣結束話題：「真的辛苦你了。不過我等等有會議，得先離開一下。」
最後，也請你誠實面對自己：我會不會也是別人的能量吸血鬼？
檢視自己是否也曾散發出負能量，並在此刻做個決定──從現在開始，斷開自己與周圍那些負能量的連結。
（本文摘自方舟文化《你該管理的是能量，而不是時間：徹底告別身心疲憊！用「能量管理」強化決策力，讓高效成為日常、心流穩定運轉》，作者：韓善英）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言