生前把房子過戶給子女…換來孝順還能減稅？律師直言「太危險」：務必三思
長輩生前把不動產提早過給子女，真能少稅、換來孝順？蘇家宏律師以個案提醒，過戶前務必三思。他直言：「生前過戶給孩子這件事情，太危險了！」
蘇律師指出，關鍵是居住與主導權一旦交出，就容易陷入被動：
「因為最重要的財產都給別人了」
「未來你住誰家呢」
「你是住自己家」
「還住兒子家」
他進一步點出現實壓力：「哪一天，兒子就給你擺個臉色；或媳婦給你擺臉色，看那你怎麼辦啊？」
對於「先給小孩就會孝順」的期待，他提醒：「你說你的孩子很孝順但真的肯定嗎？現在孝順是，他住你的家；如果今天換個角度，會不會不一樣了呢？」
在價值取舍上，蘇律師主張先自保，再談為子女設想。「先不要以為說為了孩子好，要先為了自己好」。
針對「為省稅而提早過戶」的迷思，蘇律師建議回到數字與法規。「去國稅局調財產清單出來，看看房子多少錢」。他以實例說明市價與課稅基礎常有落差：「常常有人說他的房子是五千萬市價，可是我看他公告價只有一千萬；實際上是繳不到遺產稅了！」
綜合以上風險與稅務評估，蘇家宏律師給出明確結論：「房子放自己名下，不要太早給兒女喔」。
