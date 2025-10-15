快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

聽新聞
0:00 / 0:00

生前把房子過戶給子女…換來孝順還能減稅？律師直言「太危險」：務必三思

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
蘇家宏律師示警「生前過戶給孩子這件事情，太危險了！」最重要的資產一旦移轉，居住與主導權恐被動；稅務更要先算清。示意圖(本報資料照片)
蘇家宏律師示警「生前過戶給孩子這件事情，太危險了！」最重要的資產一旦移轉，居住與主導權恐被動；稅務更要先算清。示意圖(本報資料照片)

長輩生前把不動產提早過給子女，真能少稅、換來孝順？蘇家宏律師以個案提醒，過戶前務必三思。他直言：「生前過戶給孩子這件事情，太危險了！」

蘇律師指出，關鍵是居住與主導權一旦交出，就容易陷入被動：

「因為最重要的財產都給別人了」

「未來你住誰家呢」

「你是住自己家」

「還住兒子家」

他進一步點出現實壓力：「哪一天，兒子就給你擺個臉色；或媳婦給你擺臉色，看那你怎麼辦啊？」

對於「先給小孩就會孝順」的期待，他提醒：「你說你的孩子很孝順但真的肯定嗎？現在孝順是，他住你的家；如果今天換個角度，會不會不一樣了呢？」

在價值取舍上，蘇律師主張先自保，再談為子女設想。「先不要以為說為了孩子好，要先為了自己好」

針對「為省稅而提早過戶」的迷思，蘇律師建議回到數字與法規。「去國稅局調財產清單出來，看看房子多少錢」。他以實例說明市價與課稅基礎常有落差：「常常有人說他的房子是五千萬市價，可是我看他公告價只有一千萬；實際上是繳不到遺產稅了！」

綜合以上風險與稅務評估，蘇家宏律師給出明確結論：「房子放自己名下，不要太早給兒女喔」。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房子 子女 財產 遺產 風險 媳婦 長輩

延伸閱讀

台股要崩了嗎…拉回不用怕？郭哲榮：別想太多「強力做多」還會創新高

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

力積電（6770）做電源晶進AI電力鏈！社群刷一排「相信黃董」

相關新聞

生前把房子過戶給子女…換來孝順還能減稅？律師直言「太危險」：務必三思

長輩生前把不動產提早過給子女，真能少稅、換來孝順？蘇家宏律師以個案提醒，過戶前務必三思。他直言：「生前過戶給孩子這件事情，太危險了！」 蘇律師指出，關鍵是居住與主導權一旦交出，就容易陷入被動：

老闆說公司要轉型…傳聲筒主管們「中翻中」失敗釀離職潮、人資崩潰

老闆在會議中提出推動轉型，試圖透過各種最小可行性商品的試驗，找出公司的第二曲線。團隊的…

大學教授隱姓埋名…親自下海經營社群媒體 想當網紅被演算法擊潰

某天，我悄悄上網搜尋了關於網路成癮的相關資料。這才發現，原來早在二〇〇五年，醫學界便已提出九大指標，諸如...

遺產兒子喪失繼承權…孫子能繼承？律師：「這兩者」結果完全不同

繼承糾紛中，常有人問「如果兒子沒資格繼承，那孫子能不能代位繼承？」蘇家宏律師在影音中指出，這要分清楚是「喪失繼承權」還是「拋棄繼承」，兩者結果完全不同。 蘇家宏說明，若兒子因重大不孝行為（例如打

遺產求多分一些…妻子照顧老小多年！律師：平均分配為原則除另一方0貢獻

夫妻結婚多年，育有一個兒子，先生長年在國外工作，家中大小事全落在妻子身上，需要照顧年幼的兒子與臥病在床的公婆。如今兩人協議離婚，妻子認為自己付出較多，理應分得較多財產；先生則認為財產都是他工作換來的，

只花4年 她從負債75萬到年領40萬股利！ 第1次領息僅153元 如何耐心存下去？

許多人夢想透過投資，讓自己每月多賺一桶被動收入，但實際上能做到的人並不多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。