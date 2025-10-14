遺產兒子喪失繼承權…孫子能繼承？律師：「這兩者」結果完全不同

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
律師提醒：喪失繼承權與拋棄繼承不同。前者孫子仍能繼承，後者則完全無權。想留給孫子的財產，最好事先立好遺囑。示意圖／Ingimage
繼承糾紛中，常有人問「如果兒子沒資格繼承，那孫子能不能代位繼承？」蘇家宏律師在影音中指出，這要分清楚是「喪失繼承權」還是「拋棄繼承」，兩者結果完全不同。

蘇家宏說明，若兒子因重大不孝行為（例如打母親）被法院認定喪失繼承權，情況就不同。雖然兒子無法繼承，但孫子並未不孝，因此孫子仍可依法代位繼承祖父母的財產。

然而，如果兒子是「自行拋棄繼承」，那就代表他主動放棄自己繼承的權利。這種情況下，他的子女也不能代位繼承，因為「父親不要的，孩子也不能要」，否則拋棄就失去意義。

蘇家宏提醒，拋棄繼承通常發生在繼承人有債務的情況，為了避免債務影響才會放棄。但若家長希望孫子能得到財產，可以事先以「遺囑」或「遺贈」的方式，直接指定孫子繼承，這樣才不會產生法律漏洞。

他強調，「千萬不要亂拋棄繼承」，一旦拋棄，連帶的權利也會全部消失。若有特殊家庭狀況，應先諮詢律師，才能避免日後出現「兒子沒拿到、孫子也沒份」的遺憾。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

拋棄繼承 遺囑 孫子 法律 遺產

