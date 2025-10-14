遺產求多分一些…妻子照顧老小多年！律師：平均分配為原則除另一方0貢獻

夫妻結婚多年，育有一個兒子，先生長年在國外工作，家中大小事全落在妻子身上，需要照顧年幼的兒子與臥病在床的公婆。如今兩人協議離婚，妻子認為自己付出較多，理應分得較多財產；先生則認為財產都是他工作換來的，為什麼要給分給妻子比較多。

台灣法律：平均分配為原則 除非一方完全沒貢獻

根據台灣法律，若一方「對婚後財產之增加並無貢獻」，例如不務正業或浪費成習，法院可調整或免除其分配額，但雙方皆有貢獻，則仍以平均分配為原則。

本案中，雖然先生未參與家務，但他在國外工作，是家裡的經濟支柱，法院較可能認定雙方皆有貢獻，維持平均分配，不會因妻子一人照顧老小而調整比例。

大陸法律：誰付出多 誰可請求補償！

大陸民法典規定，若一方在婚姻中負擔較多義務，如養育子女、照顧老人等等，離婚時可向另一方請求經濟補償。

在本案中，妻子不僅養育兒子，還照顧先生的父母，負擔較多義務，即使先生是家裡的經濟支柱，妻子仍可依此條文向法院請求補償，獲得額外經濟支持。

兩岸律師提醒：婚姻中的隱形勞動 也值得被看見！

照顧家庭、扶養子女、照料長輩等「無酬勞動」，在離婚時常被忽略，大陸法律的補償制度，正是對這類付出的肯定，台灣雖尚未設立類似制度，但在實務上仍可透過調整分配額，實現公平。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此