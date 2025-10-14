快訊

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判 不服限制出境提抗告…最終裁定出爐

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

遺產求多分一些…妻子照顧老小多年！律師：平均分配為原則除另一方0貢獻

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
妻子長年獨自照顧兒子與臥病公婆，離婚時認為應多分財產；先生則主張財產全靠他賺。台灣法律多採平均分配，大陸則允許對「家庭照顧付出多」者給予補償，凸顯兩岸在婚姻中對「隱形勞動」的不同態度。示意圖／Ingimage
妻子長年獨自照顧兒子與臥病公婆，離婚時認為應多分財產；先生則主張財產全靠他賺。台灣法律多採平均分配，大陸則允許對「家庭照顧付出多」者給予補償，凸顯兩岸在婚姻中對「隱形勞動」的不同態度。示意圖／Ingimage

夫妻結婚多年，育有一個兒子，先生長年在國外工作，家中大小事全落在妻子身上，需要照顧年幼的兒子與臥病在床的公婆。如今兩人協議離婚，妻子認為自己付出較多，理應分得較多財產；先生則認為財產都是他工作換來的，為什麼要給分給妻子比較多。

台灣法律：平均分配為原則 除非一方完全沒貢獻

根據台灣法律，若一方「對婚後財產之增加並無貢獻」，例如不務正業或浪費成習，法院可調整或免除其分配額，但雙方皆有貢獻，則仍以平均分配為原則。

本案中，雖然先生未參與家務，但他在國外工作，是家裡的經濟支柱，法院較可能認定雙方皆有貢獻，維持平均分配，不會因妻子一人照顧老小而調整比例。

大陸法律：誰付出多 誰可請求補償！

大陸民法典規定，若一方在婚姻中負擔較多義務，如養育子女、照顧老人等等，離婚時可向另一方請求經濟補償。

在本案中，妻子不僅養育兒子，還照顧先生的父母，負擔較多義務，即使先生是家裡的經濟支柱，妻子仍可依此條文向法院請求補償，獲得額外經濟支持。

兩岸律師提醒：婚姻中的隱形勞動 也值得被看見！

照顧家庭、扶養子女、照料長輩等「無酬勞動」，在離婚時常被忽略，大陸法律的補償制度，正是對這類付出的肯定，台灣雖尚未設立類似制度，但在實務上仍可透過調整分配額，實現公平。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

子女 夫妻 妻子 財產 離婚 遺產

兩岸律師楊軒廷

追蹤

延伸閱讀

川普「嗆中又退縮」因中國現不吃這套？郭哲榮揭真意：見習近平是想當偉大總統

不怕跌、怕你爆！狄驤：被掃出場的非空頭而是太貪心的多頭

台積電賣在1170現在1400不後悔？專家「僅是獲利調節」：投資最難是貪婪

0056「零成本存股」是迷思！懶錢包：年化報酬8.17％長期持有資產確實能增值

相關新聞

遺產求多分一些…妻子照顧老小多年！律師：平均分配為原則除另一方0貢獻

夫妻結婚多年，育有一個兒子，先生長年在國外工作，家中大小事全落在妻子身上，需要照顧年幼的兒子與臥病在床的公婆。如今兩人協議離婚，妻子認為自己付出較多，理應分得較多財產；先生則認為財產都是他工作換來的，

只花4年 她從負債75萬到年領40萬股利！ 第1次領息僅153元 如何耐心存下去？

許多人夢想透過投資，讓自己每月多賺一桶被動收入，但實際上能做到的人並不多。

網紅教授罹IG成癮症「超過每周工時」…老公看不下去問1句話令她惱羞成怒

在他堅持下，我只好打開手機查看。結果令人震驚：每天單單耗在IG上的時間竟然就高達...

「少了錢的問題，更能好好相處！」他們用信託兼顧金錢與親情

做信託，該先評估和盤點的，不是報酬率，而是自己的需要，還有與家人的關係。如何透過信託，讓一家人的財產和生活都得到安頓？請看以下他們的真實故事。

「買便宜貨反而更花錢」 盤點20個真希望22歲就懂的理財祕訣

本段由《人生的五種財富》作者薩希布魯姆（Sahil Bloom），與拉米特塞提（Ramit Sethi）合作。拉米特是國際暢銷書《從0開始打造財務自由的致富系統》，和《情侶理財》（Money for Couples）的作者，也是Netflix熱門節目《如何致富》（Howto Be Rich）的主持人。

行銷學教授想當網紅患「薛西弗斯症候群」像搭Uber評價沒滿分還討好司機

二〇二一年的夏天，我開始很認真地經營IG。腦中常常想的是什麼主題不錯，還有放假時要去哪裡拍影片…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。