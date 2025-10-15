大學教授隱姓埋名…親自下海經營社群媒體 想當網紅被演算法擊潰

某天，我悄悄上網搜尋了關於網路成癮的相關資料。這才發現，原來早在二〇〇五年，醫學界便已提出九大指標，諸如無法控制上網衝動、腦中無時無刻不想著網路上的事等等。標準是符合六項以上即可診斷；比對之下，我竟然九項全中。

然而，若在當時被問及是否成癮，內心的聲音大概會是：「開玩笑！那不是青少年才會有的問題嗎？這只是暫時的瓶頸罷了。」

本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》 而且我會告訴你，我並不是唯一遇到這種「瓶頸期」的人。有幾個從互助組時期就認識的夥伴也或多或少陷入了類似的困境，創意枯竭便是其中一個大問題——相似主題的內容究竟能拍多久？這很難說。

有些人每天只拍倫敦的地標大笨鐘，也能累積十萬多粉絲；但有些人絞盡腦汁想出的題材，觀眾可能兩三天就看膩了。

如果你不幸屬於後者，那就不得不嘗試開發其他主題。然而，轉換題材也伴隨著不小的風險。就像我有一陣子改做旅遊相關的短影音，結果粉絲成長完全停滯。追蹤Canninglondon的人似乎只對與倫敦相關的內容感興趣。

此外，演算法的變化似乎也讓人頭痛。儘管無法完全證實，但社群媒體平台通常都有所謂的「新手紅利」或「新用戶推廣加成」期。

演算法會在一定時間內優先推廣新手帳號的貼文與短影音，讓他們獲得較多的曝光和成就感，從而激勵他們繼續使用。然而，像我們這些已運營超過半年的帳號，似乎已經失去了這樣的「紅利」，被打回了原形。

撇開演算法與創意枯竭不談，假如你將「網紅」當作一個副業來經營，那需要極高的自律性。

因為在上班前或下班後，當別人休息和娛樂時，你卻得繼續工作。如果把「網紅」視為主業，那壓力與孤獨感更是難以言喻。在這種巨大的壓力與孤獨感下，判斷力也可能下降，使得網路成了詐騙伺機而動的溫床。

（本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》作者：陳安妮, 彭諾曼)