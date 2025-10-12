「買便宜貨反而更花錢」 盤點20個真希望22歲就懂的理財祕訣

摘要 本段由《人生的五種財富》作者薩希布魯姆（Sahil Bloom），與拉米特塞提（Ramit Sethi）合作。拉米特是國際暢銷書《從0開始打造財務自由的致富系統》，和《情侶理財》（Money for Couples）的作者，也是Netflix熱門節目《如何致富》（Howto Be Rich）的主持人。

1.節儉

很簡單，就是選擇你喜歡的東西。你可以奢侈地花錢—在不喜歡的東西上毫不留情削減支出。

2.提出3萬美元的問題，而不是3美元的

我們往往陷入微小的財務決定，這些決定對我們的生活其實沒有真正的影響，但我們因忙碌而變得渺小。你花在咖啡上的金額不會改變你的生活，但專注於3 萬美元的問題會。專注於投資費率、資產配置、薪資談判、房屋貸款利息和學生貸款利息。這些3萬美元的問題最終將有所不同。

3.保持6到12個月的備用資金

在經濟好的時期，努力快速儲蓄備用資金。單憑這一點就能緩解金錢的焦慮。

4.拿一定比例的年收入儲蓄和投資

設立自動存款到這些帳戶，這樣就能堅持下去。我的規則是10%的儲蓄和20% 的投資，但你可以從5%和10%（或任何你認為合適的數字）開始。

5.只花你擁有的錢

避免使用信用卡債。將信用卡當作銀行卡來用，假設刷卡時錢會從你的銀行帳戶中扣除，並且每月全額償還信用卡費。

6.提前規畫

有錢人總是在他們需要計畫之前先做好計畫。

7.買最好的，盡可能用久一點

有時買便宜的最後反而會花更多錢，花一點（或很多）錢買品質好的東西，最終其實會省錢。例如，我喜歡買高階電子產品，因為它們使用時間比較長；買一些高檔衣服，因為它們不容易破損；有一台頗為昂貴的相機，因為它們可靠。有些物品甚至可以傳給下一代。

8.把所有事情都當作測試

申請新的手機方案時，我選擇最貴的方案，並設定了行事曆提醒，在3個月後回頭檢視。在那段時間裡，追蹤我的使用情況，然後根據需要決定是否降級。除此之外，你應該對所有事情都這麼做：你的網路電視、Netflix、健身房會員、雜誌和線上訂閱等等。而且最好在續約的前一個月這麼做。如此才有掌控權，你會有足夠的時間來檢視當初的選擇，並決定是否要更換。而且，因為公司想要留住你這個客戶（記住，他們獲得客戶的成本通常要數百美元），他們更有可能滿足你的要求。

9. 對自己節儉，對他人慷慨

10. 如果投資或獲利的機會看起來好得不像真的，就假設它不是真的

記住：天下沒有白吃的午餐。

11. 指數基金是近乎免費的午餐

最低的成本、較好的報酬、較低的稅賦、不費吹灰之力、較低的風險。我建議指數基金占投資組合的比重至少90%。

12. 如果有人用一堆花稍的詞彙和行話向你推銷投資或賺錢的機會，千萬別買

快跑，跑越遠越好。

13. 持續投資股票市場

在市場大幅下跌時，很容易恐慌並賣出股票。然而，在股票略微下跌或下跌時賣出股票，可能是你所能做的最糟糕的投資決定。不要試著判斷進場時機，每月自動將少量資金定時定額存入投資帳戶。永遠不要去看，別理會它。過去十年間，每月投資100美元於標普五百指數，現在價值約2萬美元。讓複利自己運作就行。

14. 假日時多給點小費

遇到服務業員工時（送貨司機、垃圾收集員、清潔工等），給他們一些小禮物。收禮的人會非常感謝你，這是一種簡單散播節慶氛圍的方式。

15. 為自己制定理財規則

談到金錢，每個人的處理方式都不一樣。沒有任何放諸四海皆準的方法教你該如何消費、儲蓄和削減開支。如果你知道自己有個不好的理財習慣，請自己制定規則改掉它。

16. 協商降低你的帳單費用

多數人不知道，打個電話就能協商帳單費用。事實上，你可以每月在汽車保險、手機方案、健身房會員資格（可能性較小但仍然可能）、有線電視和信用卡上節省數百美元。這也不難，你需要做3件事去協商費用和利率：打電話給他們；說「我是個好客戶，我不希望因為簡單的金錢問題而離開」；並問：「你能為我做些什麼來降低我的費率？」這通常行得通。

17. 遵循30天原則來省錢

在購買任何非必要物品或衝動購物前，花30天時間好好想想。30天過後，如果仍然想購買，就去買吧！

18. 做有想法的消費者，而不是小氣的人

小氣的人計較東西的成本。有想法的消費者在乎的是東西的價值。小氣的人希望每樣東西都買在最低價格。有想法的消費者會希望在大部分東西上獲得最低價格，但願意花大錢在真正喜歡的東西上。

19. 簡化你的財務

錢賺得越多，越需要簡化你的財務結構。越能保持簡單，就越可以掌控，並變得更有決斷力。

20. 對金錢的感覺與銀行帳戶中的數字無關

許多人認為，如果帳戶再多一千美元、一萬美元，甚至十萬美元，我們就會不再擔心錢，也就會喜歡錢。然而壞消息是：多大的數字都不能改變你對金錢的感覺。要真正喜歡金錢，你需要了解你心目中的數字，以及在關心的事情上毫不手軟地花錢（以及盡可能少在不關心的事情上花錢）來改善金錢心理。

《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》

作者：薩希．布魯姆

譯者：Sahil Bloom

出版社：商業周刊出版

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文「買便宜貨，反而更花錢…」盤點20個真希望22歲就懂的理財祕訣！》