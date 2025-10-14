網紅教授罹IG成癮症「超過每周工時」…老公看不下去問1句話令她惱羞成怒

快訊

我日益專注於IG的情況引發了老公的擔憂。他覺得我投入的時間似乎過多，擔心會因此忽略工作和休閒。

然而，那段時間適逢新冠疫情，我們都在家遠距工作與教學，學校對研究發表的要求也暫時沒有那麼緊迫盯人，因此經營社群媒體對本職工作並未造成顯著影響。

生活上亦然：封城期間活動範圍有限；解封後也因擔憂風險而避免人群聚集。整體而言，個人時間相當彈性充裕。

本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》
他也擔心我過於在意社群媒體上的反應。但對當時的我而言，這份擔憂更像是種牽絆，帶來不被理解的感受。

某天，老公大概實在看不慣我整天拿著手機研究IG的狀態，便問及平均每天投入的時間。或許是心虛作祟，我竟一時惱羞成怒。

幾週後，在英國生活的弟弟一家來訪過節。從小一起長大的他不像老公那樣容易打發，聽聞這段惱羞成怒的插曲後，他直接半開玩笑地提議打開手機，實際看看每天究竟耗費多少時間在IG上。

在他堅持下，我只好打開手機查看。結果令人震驚：每天單單耗在IG上的時間竟然就高達五個半小時！

若以每日工作八小時換算，這意味著每週投入IG的時間（三十八．五小時）已超過教授合約規定的每週三十五小時工時。

持續一年，相當於有整整八十三．五天的時間都沉浸在IG中，而這還未計入使用臉書等其他社群平台，或瀏覽網路內容的時間。

根據相關研究報告1，人們每天平均花一百五十一分鐘在社群媒體上，換算下來，一年約有三十六天都在使用社群媒體。

我比這個平均數高了一倍多。另一個報告顯示，每人每天平均花三十三分鐘在IG上，而我則是它的整整十倍。這算是網路上癮了嗎？

（本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》作者：陳安妮, 彭諾曼)

