行銷學教授想當網紅患「薛西弗斯症候群」像搭Uber評價沒滿分還討好司機

二〇二一年的夏天，我開始很認真地經營IG。腦中常常想的是什麼主題不錯，還有放假時要去哪裡拍影片。到了年底，粉絲人數便超過了三千人。接著在二〇二二年春天，《柏捷頓家族：名門韻事》第二季上映。

我為此製作的相關短影音爆紅——一方面是成功吸引到九十四萬人觀看所帶來的自豪感，另一方面則是與百萬觀看擦肩而過的失落感。我於是決定要更加努力，創作出下一支破百萬觀看的影片，並在夏天結束前達成一萬個粉絲的目標。這應該不難吧？至少當時我是這麼想的。

本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》 幾年前有一部好萊塢喜劇片，片名已不記得了，但其中有一段劇情讓人印象深刻：主角在搭乘Uber時，意外發現自己的評價居然不是滿分。為了挽回分數，他開始頻繁地四處搭車，並在每次搭乘過程中竭盡全力討好司機，結果卻適得其反，評分不但沒有提升，反而越來越低。像極了我接下來半年的模樣。

起初，我聽說早上八點是發文的黃金時段，於是鬧鐘便定在那個時刻，只為準時發文（那個時候還沒有預設發文時間的功能）。後來又有說法稱下午五點到六點是眾人等待下班、滑手機的高峰期，最適合上傳短影音。

於是，週一到週五的發布節奏就此固定：早上八點貼文，下午五點短影音。一旦IG提示某個背景音樂正在流行，我便會立刻跟風套用，絲毫不考慮貼文或短影音的內容是否真的搭配。有人說影片的最佳長度是十五秒，我產出的內容就盡量控制在十五秒。

風向一變，又聽說三到五秒才是最理想的——據說影片越短，完看率越高，演算法才會更青睞。於是，影片又紛紛被剪成了三到五秒的長度。類似這樣追著建議跑、缺乏策略思考的「謎之操作」簡直數不勝數。其中的問題在哪，現在看來或許顯而易見，但在當時，身在局中的我卻是渾然不覺，正應了那句老話：旁觀者清，當局者迷。

然而無論我付出多少努力，影片觀看數始終在五千次的門檻前徘徊，難以突破。這情景與希臘神話中的薛西弗斯何其相似：日復一日推著巨石上山，卻總在登頂前功虧一簣，奮力掙扎似乎只換來原地踏步。

後台數據更令人沮喪：不僅互動率持續下滑，連重點經營的OOTD（每日穿搭）內容也成效最差，目標鎖定的西歐用戶群更是反應冷淡。

我日常的休閒時間幾乎都耗費在研究其他成功帳號的經營之道，絞盡腦汁思考隔日的拍攝地點與影片主題，投入的心力甚至遠超當年攻讀博士、爭取升等之時。

尤其看到那些同期加入互助群組的帳號，粉絲數早已破萬，焦慮感更是與日俱增。隨之而來的，便是日以繼夜地拆解分析他們的一舉一動，從內容形式到發布策略，不放過任何蛛絲馬跡。

