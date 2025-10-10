快訊

年輕人怎麼存錢？22歲大學生靠兩招存百萬 網友熱議「這時期」最易累積財富

聯合新聞網／ 綜合報導
存錢理財示意圖。圖／AI生成
存錢理財示意圖。圖／AI生成

在高物價與通膨壓力日漸嚴峻的當下，許多年輕人感嘆「薪水追不上花費，存錢根本是不可能的任務」。然而，有一位22歲的大學生在Dcard上分享自己如何在學生時期靠打工與節流成功存下人生第一個百萬，掀起不少網友熱烈討論。

該網友在貼文中坦言，自己曾因對科系沒興趣而休學兩年，期間全職工作、工時長、生活簡單，加上吃住都在家裡，幾乎沒有太多花費，竟也意外累積了不少存款。即使復學後，他仍持續維持多份打工，包括白天工讀與週末飲料店兼差，晚班餐飲工作還包吃，甚至老闆偶爾還請吃飯。他表示：「我對吃穿真的還好，衣服都穿UNIQLO特價素T，一件290元而已。」這樣一路勤奮又節儉的生活，終於讓原PO在近期發薪日，資產突破百萬大關。

不少網友認為，他之所以能在這年紀存到百萬，最關鍵的因素在於「住家裡」與「肯努力」。有網友留言說：「跟我的處境蠻像的，只是我有點懶得工作QQ」，也有人表示：「住家裡真的是個很好的條件，建議各位吃住家裡的同學可以趁早理財，這可能是一生中最容易累積財富的時候了。」

許多網友也對這位大學生的成就表達佩服：「好強喔！我30歲還沒車沒房，月入三萬」、「22歲就知道理財真的很棒」。不過，也有網友提出建議：「有100萬可以考慮進股市了」、「你的資產可能跟不上房價漲幅」、「工作辛苦也別忘了對自己好點」，認為理財不應只存錢，也要思考資產配置與生活品質。

資產配置 理財 大學生

在高物價與通膨壓力日漸嚴峻的當下，許多年輕人感嘆「薪水追不上花費，存錢根本是不可能的任務」。然而，有一位22歲的大學生在Dcard上分享自己如何在學生時期靠打工與節流成功存下人生第一個百萬，掀起不少網友熱烈討論。

遺產不想再被「血緣懲罰」…上千人怒吼：廢除兄弟姊妹特留分！

台灣繼承制度再掀改革呼聲，2025年9月，台灣遺囑協會發起第二次「廢除兄弟姊妹特留分公民連署」，短短八天即突破5400人附議門檻，法務部亦於9月23日正式公告，將此案納入研議。 什麼是兄弟姊妹特留分

《「我是有錢人」迷思781》美債固定領配息卻賠價差…降息就有資本利得？專家：息收同樣跟著減少

話說筆者一位，特別在意「價差與利息均賺」的朋友，向來就只買固定配息的標的，像是非投資等級債…

全世界的人都在告訴你 擁有金錢、職位高才有好的未來 雪兒：真正的幸福是不怕失去

還沒有出去之前，我是個生活總困在辦公室，跟朋友圈之間的上班族。有時候覺得不能這樣下去，但又不敢跨出內心的那一步...

離婚協議時中了樂透！老婆說：這筆「天降橫財」我要分一半

大陸近日出現一起引發廣泛關注的離婚財產爭議，一對正在辦理離婚的夫妻，因男方中了樂透頭獎，女方主張仍具婚姻關係，要求分一半的獎金。 離婚冷靜期的真相：根本還沒離 很多人都以為，既然離婚協議書都簽字了

30年房貸實現住水岸第一排夢想 作家祝賀友人：但別把我也納入買房是人生必經過程

身邊總是會有這種人，或許還是自己最親近的人，他們活在自己的世界裡，奉榮華富貴為圭臬，不時對他人洗腦什麼樣的生活才算及格…

