年輕人怎麼存錢？22歲大學生靠兩招存百萬 網友熱議「這時期」最易累積財富

在高物價與通膨壓力日漸嚴峻的當下，許多年輕人感嘆「薪水追不上花費，存錢根本是不可能的任務」。然而，有一位22歲的大學生在Dcard上分享自己如何在學生時期靠打工與節流成功存下人生第一個百萬，掀起不少網友熱烈討論。

該網友在貼文中坦言，自己曾因對科系沒興趣而休學兩年，期間全職工作、工時長、生活簡單，加上吃住都在家裡，幾乎沒有太多花費，竟也意外累積了不少存款。即使復學後，他仍持續維持多份打工，包括白天工讀與週末飲料店兼差，晚班餐飲工作還包吃，甚至老闆偶爾還請吃飯。他表示：「我對吃穿真的還好，衣服都穿UNIQLO特價素T，一件290元而已。」這樣一路勤奮又節儉的生活，終於讓原PO在近期發薪日，資產突破百萬大關。

不少網友認為，他之所以能在這年紀存到百萬，最關鍵的因素在於「住家裡」與「肯努力」。有網友留言說：「跟我的處境蠻像的，只是我有點懶得工作QQ」，也有人表示：「住家裡真的是個很好的條件，建議各位吃住家裡的同學可以趁早理財，這可能是一生中最容易累積財富的時候了。」

許多網友也對這位大學生的成就表達佩服：「好強喔！我30歲還沒車沒房，月入三萬」、「22歲就知道理財真的很棒」。不過，也有網友提出建議：「有100萬可以考慮進股市了」、「你的資產可能跟不上房價漲幅」、「工作辛苦也別忘了對自己好點」，認為理財不應只存錢，也要思考資產配置與生活品質。