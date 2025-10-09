遺產不想再被「血緣懲罰」…上千人怒吼：廢除兄弟姊妹特留分！
台灣繼承制度再掀改革呼聲，2025年9月，台灣遺囑協會發起第二次「廢除兄弟姊妹特留分公民連署」，短短八天即突破5400人附議門檻，法務部亦於9月23日正式公告，將此案納入研議。
什麼是兄弟姊妹特留分？
根據現行民法規定，兄弟姊妹在特定情況下享有最低限度的繼承保障，即「特留分」。此制度原意在保障血親基本權益，避免遺產分配過度偏頗。然而在現代家庭結構多元化、少子化趨勢下，特留分制度卻可能造成對單身者或無子女者的不公平對待。
兄弟姐妹特留分 對單身者是一種懲罰
依目前現行民法的規定，一名有兒女的男子過世，遺產由兒女繼承，男子的弟弟則無權分得遺產，但若男子的弟弟過世時，無兒女且父母已不在世，該男子竟可依法主張特留分。
兩岸律師楊軒廷：民意湧現 改革勢在必行
此次連署案迅速通過附議門檻，進入行政機關回應階段，法務部也正式啟動研究程序，若制度未能反映社會價值演變，將可能加深對特定族群的制度性不公，制度更新刻不容緩。
