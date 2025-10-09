快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

遺產不想再被「血緣懲罰」…上千人怒吼：廢除兄弟姊妹特留分！

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台灣繼承制度再掀波瀾！「廢除兄弟姊妹特留分」連署8天突破5400人,單身族呼籲「財產應由意願決定、非血緣分配」。法務部已於9月23日公告研議,預料將成為下一波民法改革焦點。示意圖／Ingimage
台灣繼承制度再掀改革呼聲，2025年9月，台灣遺囑協會發起第二次「廢除兄弟姊妹特留分公民連署」，短短八天即突破5400人附議門檻，法務部亦於9月23日正式公告，將此案納入研議。

什麼是兄弟姊妹特留分？

根據現行民法規定，兄弟姊妹在特定情況下享有最低限度的繼承保障，即「特留分」。此制度原意在保障血親基本權益，避免遺產分配過度偏頗。然而在現代家庭結構多元化、少子化趨勢下，特留分制度卻可能造成對單身者或無子女者的不公平對待。

兄弟姐妹特留分 對單身者是一種懲罰

依目前現行民法的規定，一名有兒女的男子過世，遺產由兒女繼承，男子的弟弟則無權分得遺產，但若男子的弟弟過世時，無兒女且父母已不在世，該男子竟可依法主張特留分。

兩岸律師楊軒廷：民意湧現 改革勢在必行

此次連署案迅速通過附議門檻，進入行政機關回應階段，法務部也正式啟動研究程序，若制度未能反映社會價值演變，將可能加深對特定族群的制度性不公，制度更新刻不容緩。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

兩岸律師楊軒廷

0 則留言
