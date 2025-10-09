《「我是有錢人」迷思781》美債固定領配息卻賠價差…降息就有資本利得？專家：息收同樣跟著減少

話說筆者一位，特別在意「價差與利息均賺」的朋友，向來就只買固定配息的標的，像是非投資等級債（過去的「高收債」）基金，以及高配息ETF等。反正，只要配息「高人一等」，她就一定買。

領到固定配息 但不滿價差

但這一年多來的期間裡，雖然還能固定領取配息，她卻常常對價差收益「頗有微詞」。且不但她每期所領利息「縮水」，淨值也因為FED的升息，而持續往下掉。更重要的是：即使FED在9月份時，好不容易降息了一碼，也沒讓她享受到什麼債券價格上漲的好處。

因著最近這位朋友的牢騷，讓筆者想起前一陣子，所看到的一則評論提到：美國長期國債由於近年來績效不佳（從2020年代開局至今，5年期美債年化報酬率只有0.4%，10年期為負1.2%，長天期更是落到負4.4%），不但使得美債原本的「避風港」幻覺破滅，更成為血流成河的戰場。該文作者甚至表示，債券不但不是那種「會大起大落、帶來十倍報酬的戲劇化資產，也更不是現今債券價格大跌時，值得進場搶便宜的標的。

以上這番言論，再加上朋友的一番抱怨，正突顯出筆者長期觀察到的，以下投資人常見的反應：首先，在進行任何投資決策之前，完全不了解自己的真正需求為何？

其次，正因為對自己的需求不甚了了，自然就法選對與自身目的相符的商品；最後，由於沒有「選對標的」，所以在投資之後，就常常陷入「悔不當初」的情緒之中。

就以「選對適合（配合）自己需求商品」為例，目前市場上，能夠提供定期配息的標的不少，從最基本的債券，債券型基金或ETF，甚至是高配息ETF都有。

美國公債不至於違約 宜耐心持有

然而，儘管這些標的，都能夠提供定期且一定的配息，卻仍有一定的差異性存在。為什麼筆者要如此，刻意強調這幾種「配息」標的的差異？因為，只有有固定到期日的債券（特別是債信高的美國公債），才能提供定期且每期固定的現金流。

個人並非想要特別替美國公債說好話，只不過投資債券（非基金或ETF）的最大優點，就在於它「平時可領固定利息」，與「到期可以還本」，且美國公債至少債信強，短期之內還不至於「違約」。所以，只要投資人耐心地持有到期，不但利息可以「領好、領滿」，本金也不會有任何折損。

以上這些優勢，都不是號稱高配息的債券型基金、ETF，或是高配息ETF所能比擬的。因為，不論是債券型基金、ETF或高股息ETF，不但每期現金流可能不同，更有可能因為沒有固定的到期日、市場債券價格上下波動，而在賣出時，出現「無法保本」，或是「儘管能定期領息，金額卻可能減少，且整體投報率還不斷下修」的窘境。

看到這裡，也許很多讀者會立刻大聲反駁：公債（特別是美國長期公債）的利息，可是非常低的耶。就每期收到的那一點點利息，哪夠我花用的？只有高配息的基金或ETF，才能提供我更高的收益。

關於這個問題，筆者就想藉此機會，先舉過去接觸過的一些屆齡退休，想預做退休規劃的民眾為例，強烈建議投資理財大眾們，一定要極力避免「悔不當初」的負面情緒中。

年金險適合退休族群

話說許多尋求退休規劃及建議的民眾，個性都算是非常保守的一群，完全無法忍受任何的生活費減少。所以，筆者很常會推薦他們購買即期年金險，做為退休之後定期，且穩定生活費的來源。

剛開始時，這些朋友們都很滿意年金險，所帶來的「穩定給付」功效。然而，當市場利稍微上漲時，他們就開始「無法忍受『利息跟不上市場利率走升』的結果」。接著，就抱怨年金險所提供的定期年金，完全不能讓他們的收益，能夠「隨市場利率上漲」而增加。

只不過，說這些話的民眾卻忘了，他們當初之所以選擇年金險，正是看上它「每期定額給付，金額永不縮水」的絕佳特性。亦即在這個時候，理財大眾該做的，並不是持續落入「當初若沒購買這種利率固定，而是利率變動年金險就好了」的悔恨之中。

畢竟，當市場利率持續走高之下，利率變動的商品是會對持有人有利。但假設市場利率走低，投資人的收益也同樣會跟著降低，進而導致收益不斷跟著縮水。

檢視自身的理財需求

筆者之所以提到以上，投資理財大眾常會發生的問題，主要就是想提醒投資理財大眾：在做任何重要的投資理財決策之前，請務必清楚釐清自己真的理財需求。並且很重要的是：一定要選對最適合的對應金融投資理財工具。如此，才能真正且圓滿地完成自己的理財大計！

舉例來說，之前就有媒體報導指出，由於美國聯準會（Fed）9月會議中宣佈降息一碼（將基準利率調降至4%，至4.25%區間），符合市場預期。且根據投信投顧公會的統計資料顯示，截至8月底為止，投信各類型基金規模，以債券ETF增加651.76億元居冠，顯示搶先在降息前，卡位債券ETF的資金相當顯著。

但是筆者相信，假設這些搶買的投資人，並沒有再三確認所買的標的，確實配合自己的真正需求，光是搶買這些不符真正需求的標的，恐怕未來仍是會對於手中這些投資標的的收益狀況「心生不滿」。

因為，一旦FED真的啟動降息循環，就算債券基金或ETF的投資人，得以享有「賺價差」的好處，卻也可能讓未來的「每期配息」減少。然而，假設FED一如獨立經濟學家謝國忠的預期—「就算FED降息，也難以改變美國長年期公債殖利率的上升」，這可能反倒是投資美國長期公債投資人正面消息。因為，投資人或許可以買到債息比較高的標的，以達到「長期鎖利」、「到期還本」的效果。