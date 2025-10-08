離婚協議時中了樂透！老婆說：這筆「天降橫財」我要分一半

大陸近日出現一起引發廣泛關注的離婚財產爭議，一對正在辦理離婚的夫妻，因男方中了樂透頭獎，女方主張仍具婚姻關係，要求分一半的獎金。

離婚冷靜期的真相：根本還沒離

很多人都以為，既然離婚協議書都簽字了，那就等於已經分道揚鑣了，但根據大陸民法典，在三十天冷靜期內，隨時都可以「反悔」撤回申請，換句話說，在離婚冷靜期內，在法律上還是貨真價實的夫妻！至於依台灣法律，雙方未至戶政機關為離婚登記前，不生法律效力。

大陸婚姻冷靜期及台灣離婚登記前 取得的財產屬夫妻財產

依大陸民法典及台灣民法等相關規定，婚姻存續期間取得的財產，原則上屬夫妻財產。就本案而言，若男方中了樂透頭獎，不論是大陸婚姻冷靜期或台灣離婚登記前，女方皆可依法主張分配獎金的一半。

兩岸律師楊軒廷律師提醒：協議離婚時 應釐清「財產切割線」

大陸離婚冷靜期雖為離婚程序的一環，但在法律上仍屬婚姻存續階段。倘若此期間涉及財產變動，需特別謹慎，釐清權益歸屬。

反觀台灣法律則無離婚冷靜期的規定，離婚登記完成時，即不具婚姻關係。建議民眾最好事前諮詢律師，避免日後衍生爭議。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此