倫敦網紅數位荒野求生記…沒人按讚追蹤 嫁到希臘的台灣媳婦伸橄欖枝

Canninglondon發布的第一則貼文是在巴黎花神咖啡館（Café de Flore）前的獨照，結果只有不到十人按讚。接下來的四個月裡，我努力維持每週發布三則貼文或短影片的頻率。雖然累積了幾十位粉絲，但感覺自己離在這個數位世界中「滅絕」，恐怕只有幾步之遙。

幸運的是，就在我幾乎要放棄掙扎之際，一位嫁到希臘的台灣媳婦克麗奧伸出了橄欖枝，成為我在這個陌生世界的第一位引路人。

對了，本書內容均取材自真實經驗與事件觀察，為了保護所有人物的隱私，已對相關背景、人物角色及情節進行適度改編與內容重組，目的在於忠實呈現經驗，也兼顧閱讀的流暢度並且避免不必要的爭議。若內容無意中與真實人物或事件相似，純屬巧合。

某天，正當我百無聊賴地滑著IG時，收到了一則來自克麗奧的訊息：「嘿，看妳的照片都拍得蠻好看的,有沒有興趣加入我的『互助組』？」我心頭一動，但還是帶點疑惑地回覆：「『互助組』？那是什麼？」

克麗奧很快解釋道，這是一個大約由十二到十五人組成的小群組。加入的條件很簡單：你必須追蹤群組裡的每一位成員，相對的，所有成員也都會追蹤你。此外，對於群組內成員每天發布的貼文或連續短片，你都得去完成LCS的動作；當然，你的內容他們也同樣會幫忙LCS。

猜我下一句回了什麼？沒錯，我又問：「那……LCS是什麼意思？」「就是按讚（Like）、留言（Comment）和儲存（Save）1啦！ 」克麗奧解釋道。快速點開克麗奧的帳戶頁面，粉絲數赫然顯示著兩千多，足足是我的一百倍！深怕她下一秒就改變心意，我趕緊接受了邀請。於是，她便把我拉進了一個名為「IG女孩」的對話群組裡。

進群後，我連忙跟大家打了招呼，接著便迅速地逐一追蹤了群組裡的每一個人，並開始乖乖地在他們最新的貼文下完成LCS三件套。接下來的一兩天，大家也相當「上道」地回訪追蹤。短短兩天內增加的粉絲數，竟然比我過去兩三週努力的總和還要多！

後來才知道，這種操作有個專有名詞，叫做Follow-for-follow（互追、互粉）。仔細想想，這與現實社會中的人際往來頗有異曲同工之妙。簡單來說，想要在任何一個社群（無論是線上還是線下）立足，除了建立良好的名聲，成為一個值得信賴的人之外，懂得與他人「互惠」也是不可或缺的一環。

就這一點而言，網路世界與現實生活並無二致。畢竟，連黑猩猩都知道要互相梳理毛髮來維繫關係，那麼在社群媒體上互相按讚、追蹤，對我這個恐龍級別的智人來說應該也不是什麼難事吧？

「互追」對於新手玩家來說，無疑是一種能在短期內快速衝高粉絲數的有效策略。然而這種方法的效力通常難以持久，長期來看效果也有限。主要原因在於，參與者之間除了「想增加追蹤者」這個共同目標外，往往缺乏真正的共通點或連結，導致互動流於形式，深度不足。這種方式累積起來的粉絲數往往被視為「虛胖」，實際影響力微乎其微。

此外，有一個「都市傳說」，如果參加互助組，IG會限制這些帳號的曝光及觸及率，甚至最終可能讓帳號停權。不過在其官方平台上並沒有看到相關的說法。

因此，在較為成熟的網紅圈子裡衡量影響力或人氣時，除了看粉絲總數，更會關注「粉絲追蹤比」（Follower-to-following ratio）2，也就是你的粉絲數除以你追蹤的人數。這個數值通常是越大越好，代表你的內容更具吸引力，而不是單靠互追撐場面。

在這樣的遊戲規則與「互助」情境下，自然就會出現一些「偷雞摸狗」之輩。有些人，你追蹤了他，他卻裝傻遲遲不回追；更令人不齒的是，有些人會先追蹤你，等過一兩天再悄悄地取消追蹤（unfollow）。這時候通常得靠組長出面協調，或者由群體施加同儕壓力。

如果對方依然故我、冥頑不靈，那最終的下場往往就是被踢出群組，放逐回茫茫的數位荒野，任其自生自滅。畢竟，在任何一個講求互信的部落裡，沒有什麼比暗地裡占夥伴便宜、破壞規則更令人唾棄的行為了。

（本文出自《爆紅、成癮、愛馬仕》作者：陳安妮, 彭諾曼)