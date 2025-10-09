全世界的人都在告訴你 擁有金錢、職位高才有好的未來 雪兒：真正的幸福是不怕失去

有一種勇氣叫放棄，另一種勇氣叫繼續勇敢的做自己。

沒有一道牆，厚到不能被推倒。

沒有一條河，寬到不能被越過。

沒有一個人，窮到不能過生活。

沒有一顆心，傷到不能站起來。

還沒有出去之前，我是個生活總困在辦公室，跟朋友圈之間的上班族。有時候覺得不能這樣下去，但又不敢跨出內心的那一步。

羨慕著那些敢放下出走的女孩們，直到有一天，生活的無助讓我崩潰了！

本文出自《能不能，轉身就遠行？》 依然單身沒有依靠，有工作沒有荷包，我深深感到「再不處理這些困境，我不如死掉算了！」於是就這個念頭，我決定去遠行。

遠行難嗎？很難。

獨自旅行難嗎？我從來沒想過。能辦得到嗎？一萬個疑問在質疑著自己。

全世界的人都在告訴自己，擁有金錢才有好的未來，職位高才能成就未來，但為什麼不能讓夢想回到最初？讓心歸零、重新開始學習？真正的幸福應該是不怕失去，「堅持」才能看見人生不一樣的風景。

請別被現實打敗，也別被那道高牆限制自由，更千萬別因為得不到，就詛咒別人也不好過。

或許一定年紀後的「做自己」，很容易令人沮喪，要面對眾人質疑的聲音，還有一堆莫名其妙的人落井下石，活生生像個異類。

土耳其。照片／雪兒提供 低潮跟不安是必經過程，但時間跟反省是最好的治療，荒唐會復原，傷痛會消散，堅持走在喜歡的道路，總有一天我們都會找到同類，然後繼續專注各自想要的人生上。

學著放下那些不要的，拒絕追逐那些不愛的，去努力想像未來的模樣，然後就朝著前面奮力往前走，有沒有走到終點不需要抱太大得失心，重要的是現在過得比以前快樂，知足後就會滿足。

我們都能回到過去最單純的夢想，但必須學著放棄那些多餘，堅持走想要的路途，有一種勇氣叫放棄，另一種勇氣叫繼續勇敢的做自己。

十年後 做自己沒有很勇敢，但這樣的勇氣經年累月持續累積，你會發現自己從頭到腳都散發自信的萬丈光芒！

（本文出自《能不能，轉身就遠行？》作者：謝雪文（雪兒Cher）)