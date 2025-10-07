快訊

工作已無法激起任何熱情是消耗自己的內在 網紅靠獨旅「不能放下的也都放下了」

聯合新聞網／ 時報出版
新加坡。照片／雪兒提供
新加坡。照片／雪兒提供

因為渴望改變，所以選擇「出走」。

踏進社會這淌混水，不知不覺也快十年，我常在想，現在的生活為何總覺得過得不踏實，像是戴上了一副面具生活著……。

懷念剛出社會那段時光，什麼事都不懂，什麼人都得罪，自以為天大地大夢想最大。這些年順著別人眼光走入了圍城，早忘了天大地大，就連在最愛的家人面前，也把夢想隱藏得滴水不漏。

本文出自《能不能，轉身就遠行？》
他們要我嫁人，我便努力相親；公司希望業績提升，我便日夜加班努力；朋友要我快樂，我便努力飲酒作樂。越往裡面走，便活得越不快樂，戴太多面具之後，已經忘了哪一副才是真實的自己。

當工作已無法激起任何熱情的時候，其實同時也是在消耗自己的內在；當試圖逼迫自己在原地盤旋的時候，其實同時也掉入了另外一個漩渦。當自己不願意做出任何選擇的時候，其實我們也已經為自己做了選擇。

這個時候要讓靈魂在原地消失？還是用一段出走喚回對生命的感動？離開不會比較好，但是絕對比你自掘墳墓來得好，我想找一個方式幫自己逃離人生的中場。

放下一切去旅行，並不是想像中那麼簡單，一心一意想逃離家園，但離開後卻發現來到的地方，也非夢想的港灣。一步一腳走向流浪，但偶爾還是會不停地攻擊自己旅行的正當性。

走得越是孤獨，就越能跟自己對話；碰到的災難越多，就越能感受到自己的勇敢。即便過程並非事事順心，有時孤寂、有時憤怒，但不需要再虛偽的面對家人。

這一年，再也沒有人逼我非嫁人不可，這一年，我只需要平安的走完整趟旅程就好；不需要再虛偽的面對旁人，不需要看到美景就驚呼、不需要吃到美食就馬上分享、不需要凡事都想著拉另外一個人的手。

所有的懸念經過旅程，像慢火熬成的粥，過去不開心的回憶模糊了，那些解不開的心結也散了，活著到這個節骨眼，不能放下的也都放下了，那些面具也卸下了。

如果說期待這趟旅行有什麼收穫，我希望是學會坦然面對自己。

十年後

當人越來越坦誠，清楚自己是誰，擁有什麼，可以捨棄什麼，就會發現眼前的煩惱都會不攻自破。

不丹。照片／雪兒提供
不丹。照片／雪兒提供

（本文出自《能不能，轉身就遠行？》作者：謝雪文（雪兒Cher）)

