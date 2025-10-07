30年房貸實現住水岸第一排夢想 作家祝賀友人：但別把我也納入買房是人生必經過程

人生不需要討好每一個人，為自己活出精采人生，不後悔就好！

身邊總是會有這種人，或許還是自己最親近的人，他們活在自己的世界裡，奉榮華富貴為圭臬，不時對他人洗腦什麼樣的生活才算及格，然後也妄想把每個人歸納到他們的生活圈裡面去，一起歸依同樣人生信仰。

說真的，我並不會否定他人的信仰，就像我也尊重每個宗教所帶給人們心靈上的依靠；也不會叫不愛旅行的人非要出遠門不可，只是關於個人未來的夢想，不應該是局限在某一個特定的範圍。

本文出自《能不能，轉身就遠行？》 「你覺得這個Ｌ牌的包包好看嗎？」她拿起了手中的戰利品，在我眼前轉啊轉，「這可是我省吃儉用兩個月買的夢幻逸品。」一臉陶醉的模樣，讓人能感受這對她來說是多努力的夢想。身為朋友，也是個路人，我為她省吃儉用完成夢想的行動力鼓掌，但請不要也把我納入同樣的消費模式才是正確。

「我買了房子，是在水岸第一排！」他興奮的告訴我這個勇敢的決定。「這輩子我就希望有一個屬於自己的家。」說著說著他眼淚都快要流下來了。身為朋友，也是路人，我為他用未來三十年的房貸完成夢想的行為鼓掌，但請不要把我也納入買房是人生必經過程的模式裡。

「我要嫁人了，他昨天跟我求婚了！」她臉上洋溢著幸福。「這輩子他是我最大的依靠！」她把自己完全交給另外一個人了。身為朋友，也是路人，我為她勇敢選擇婚姻的行為鼓掌，但接下來請不要問我：「妳怎麼還不交男朋友？怎麼還不結婚？」

「我想花光錢去世界各地旅行！」大家訝異的看著我。

「我想睡遍全世界的機場！」大家質疑的看著我。

「我想一輩子都為自己去旅行！」大家不解的看著我。

「我想三十五歲退休！」大家不可置信的看著我。

「我想開一間書店，裡面全部都是旅遊書！」大家開始擔心我。

大家都憂心忡忡的看著我，想試著打消我這些無聊的念頭，只是他們不知道，沒有目標的活著，比死了還要難過，當你已經有目標想去努力，卻被逼著走回頭路，那根本是經歷大難不死後，再被車輪輾過一次。

或許有人說：「為什麼這麼喜歡去旅行？難道安定不好嗎？」正因為走過那段漫長的旅程，我才明白自己的渺小，我想走更遠的路，是因為想看見更多自己不同的可能。

我開始明白夢想是什麼，就是找一種快樂又簡單的方式去生活，可以不用賺很多錢，也不一定要有人陪伴，或在房間堆滿各樣的奢侈品，但一定要走在自己喜歡的路上。

我的人生不需要討好每一個人，討好自己比取悅他人來得重要很多。我不會質疑每個人的夢想是什麼，對你們來說我只是路人，重要的是我們都可以為自己活出精采人生，不後悔就好。

十年後 討好一群糟糕的人，最終也活成糟糕的人，討好自己，雖然不被人諒解，逐漸也能明白，清醒的獨活比攪和在一堆爛泥中能長命百歲些。

（本文出自《能不能，轉身就遠行？》作者：謝雪文（雪兒Cher）)