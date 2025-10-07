職場被放暗箭、當墊腳石 獨旅後才明日…雪兒：是好是壞，都是人生旅程的一部分

快訊

挫折，也是生命中重要的一部分，努力切割一切，才是最徒勞無功的事情。

有時走偏了路，彷彿掉進無底深淵，不知不覺就想放棄一切。事實上，哪有這麼糟糕？多半都是不想去面對問題而已！我，三十拉警報的單身半熟女，嫁不出去，工作遇到瓶頸，旅行前的自己覺得是全天下最糟糕的人。

畢業後，空有一張白紙學歷，沒有背景也沒有能力。儘管如此，還是想靠著努力往上爬，只是現實比想像中還黑暗，有人無時無刻都工於心計，表面上對你笑臉，背後卻隨時發放暗箭。年資尚淺的我早就被別人計算成了墊腳石，可悲的是利用結束後就馬上直接被丟棄。

本文出自《能不能，轉身就遠行？》
本文出自《能不能，轉身就遠行？》
什麼壯志？什麼熱血？全都一一被清算，只留下一顆冷到底的決心，能生存就已經不容易，別再妄想成為厲害的人。想著以前這個年紀父母都買房養孩子，而我連養活自己都成問題，面對未來有種無法前進跟後退的窘境。

戀愛後，把人生中最好的時光都給了他，也希望他可以給自己相同的回報，只是當想要的越多，愛情就會傷得越痛，當越感受到不公平，愛情的天秤也回不去。花了好幾年的青春，換來漸行漸遠的感情，一心一意想走到紅毯的另一端，才明白有些事情真的強求不來。

天長地久？海枯石爛？在不愛了之後，全都像泡沫一樣瞬間消失，只留下一顆孤單又寂寞的靈魂。愛了這麼久，最後還是分手，那又算什麼？

好像永遠不會碰到一個對的人，過自己想要的生活，不管付出多少努力，最終都只是徒勞無功。

直到踏出舒適圈，用旅行走進陌生人的故事裡，才發現曾經自以為是的努力多麼渺小。旅途上有人花一輩子的力氣在圓流浪者的夢想，有人遠渡重洋只為了追求安身立命的所在，有人花光了所有家當只為了完成生命中最後的遺願，有人七老八十還獨自揹著背包環遊世界……。

為何我只在乎那些雞毛蒜皮的小事，主管辦公桌一拍，就覺得自己很無能；男友說不能陪我去旅行，就沮喪把自己關在房間裡；一個風吹草動彷彿就看做天崩地裂；一次跌倒就覺得永遠都爬不起來；一直在意別人看我的眼光，結果都忘記自己原本有多堅強。

當我帶著這些旅途上的故事慢慢走回原來的世界，才發現每件不起眼的小事情，都不會是徒勞無功，那些過往的努力，一點一滴累積在我的生命，那些痛苦不安的回憶，都在旅程中慢慢消散。

我分享自己的工作，他們驚呼：「你好厲害喔！那一定很難吧！」而不是：「喔！這樣，賺很多錢嗎？」我幫每個路過的旅人在白紙上畫張卡通圖片留念，他們驚呼：「你是插畫家嗎？真的可以靠街頭賣藝去賺旅費耶！」而不是：「你畫這些有前途嗎？」我幫每個參加派對的男女看手相，他們驚呼：「你是來自東方的女巫嗎？太神奇了！」而不是懷疑：「沒事學這些東西，唬人的吧?!」

以前習慣把很多不快樂埋藏在心底，把職場想得過於爾虞我詐，帶著偽善的面具去看身邊的人事物，也不小心過度武裝了自己。直到獨自旅行後，相遇的人們都太善良，他們真心跟我分享生命中的一切，才明白不管是好是壞，都是人生旅程的一部分。

我們交換彼此故事，也互相救贖彼此的靈魂，聊起彼此的夢想，甚至預約彼此的未來。在澳洲有個男孩告訴我，他結束打工度假之後就要去紐約學跳踢踏舞，想成為一流的舞者，我告訴他想在三十五歲前開一間咖啡館，然後會在裡面準備一個舞台，讓他有機會來表演。

或許別人看這趟旅行似乎像是逃跑，對於人生並沒有任何幫助。但途中我一直在跟過去那個茫然想逃避夢想的自己相遇，開始了解為何那時只想著逃跑，為何覺得做任何努力都徒勞無功，才發現夢想不會逃跑，逃走的往往只有自己。

挫折，也是生命中的一部分，努力切割一切，其實才是最徒勞無功的事情。

十年後

跌倒了就爬起來，累了就休息，哭過就擦乾眼淚，不再內耗，接受不完美，一切都會過去的。

（本文出自《能不能，轉身就遠行？》作者：謝雪文（雪兒Cher）)

