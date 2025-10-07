旅行中遇一群老人放棄退休生活當背包客 作家眼泛淚光被4個字當頭棒喝

「再不走，就老了！」這不是一句恐嚇的台詞，是旅行回來後真真切切的感受。

三十歲才開始當背包客的我，常常腦中都會閃過一個念頭，那就是「再不走，我就老了！」

旅途上遇過許多七老八十的外國背包客，有些人一輩子都是單身，有些人年輕時候就走遍世界各國，他們唯一的共同點就是心懷天下，而且不認為年紀可以阻擋繼續旅行。

說真的，我並沒有自信在這樣年紀還能獨自出來旅行。雖然眼角泛著淚光欽佩這些人，也明白這樣的勇氣絕非一朝一夕，而是經過日積月累、滴水穿石的智慧才能讓他們勇者無懼。選擇離開在故鄉安樂享老的退休生活，毅然走上日暮人生的旅途，或許下一站就是死亡，但在死亡前還能極盡的享受世界帶給自己的感動，那也不失是一種浪漫。

而我，還是太嫩了！以現在的年紀來說，就像卡在半山腰的懸崖，上也不是，下也不去。我好想要那個永無止境的時間，在最美的季節去看見傳說中的風景；我好想要把生命最好的一切浪費在旅途上，不想成為日漸疲乏的生活機器。

但是三十歲後的現實根本就是個大泥坑，一旦踏進去就很難脫身，那些曾經說著要一起改變世界的人，一個一個被現實淘汰。

「對不起，我剛換工作，沒有休假，無法離開。」

「對不起，我剛買房，現在扛房貸，手頭很緊。」

「對不起，我現在有家庭，有小孩要養。」

「對不起，家中長輩生病，需要在旁邊照顧他們。」

聽了無數的對不起，也明白時間的殘酷不是因為我們老了，而是因為有太多的事情是我們這一代無法自己決定，夢想這條路上，走到底原來是孤獨，或許每個人要的初衷都很簡單、也很純粹，但經過歲月的洗禮，臉上的皺紋，眼神的滄桑，疲憊的身軀，我想再不出發，自己也將被夢想淘汰了吧！

「再不走，就老了！」

不是一句恐嚇的台詞，是旅行回來後真真切切的感受。

或許青春時期就該向那未知的旅途出發，但我無法悔恨過去，也無法一直活在追憶旅途的人生，更無法預期未來是否真正能活到老走到老。

人生能把握的只有當下。那些曾有的輝煌總有一天都會變成塵土，那些拚命給意見、左右你的人，並不能真正為你的人生負責，那些把你推向痛苦深淵的人們，一個轉身都會漸漸消失。那為什麼不趁著自己還有力氣，還有能力，還不需要跟夢想說對不起的時候，就從平坦的山丘一路回到那蜿蜒又崎嶇的山坡，就算會累會跌到，會一無所有，總比現在什麼都有，卻什麼都不想要來得好多了。

決定在人海中逆向而行，泥坑裡面掙扎，看似是一件傻事。但內心明白再不走，也不會有再有那個勇氣離開現在。

是啊！再不走，我們都老了！

十年後

再不走，體能跟不上野心，再不走，荷包也跟不上物價通膨。

（本文出自《能不能，轉身就遠行？》作者：謝雪文（雪兒Cher）)