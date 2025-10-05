快訊

不必做到65歲就財富自由退休？越早開始做「3件事」越有機會

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
存退休金示意圖。圖／AI生成
摘要

真正的財富自由，應該是在任何年齡都有選擇的權力。

擁有廣大美國鄉民的論壇Reddit出現這個問題：「如果能選，你要40歲退休，每年12.5萬美元的收入？還是60歲退休，每年收入有30萬美元？」

一名帳號為david8840的網友在「財務獨立、提早退休」討論串r/Fire（Financial Independence, Retire Early）丟出這道題，立刻引發熱烈討論。

有人說：「我寧願晚點退休，但過得更富有，因為一旦習慣了高收入的生活後，要降低生活水準實在太難了。」也有人反駁：「如果我的退休資產能以2到3%的安全提領率，穩穩提領出12.5萬美元年收入，我今天就退休！」

雖然這只是網友之間的辯論，但其實背後說中了很多人的心聲。但誰說一定要二選一？如果規劃得當，懂得活用理財工具，提早退休和財富自由其實可以兼得。關鍵是，必須越早開始做以下三件事。

第一件事：退休金放對地方

許多人的退休規劃像無頭蒼蠅，今天買個儲蓄險，明天定存一筆錢，後天又聽朋友推薦買基金。結果錢是存了不少，但效率極低，通膨一來就被吃得差不多。

台灣上班族最熟悉的退休工具大概就是勞保勞退，但光靠這兩筆錢要達到財務自由，實在是天方夜譚，你需要一個更有系統的退休儲蓄計畫。

首先，善用各種節稅工具。除了勞退自提6%之外，你還可以參考美國「個人退休金帳戶」（IRA）的概念。雖然台灣沒有完全對應的制度，但透過「定期定額」投資指數型基金，也能創造類似的效果。

其次，分散投資風險。不要把雞蛋放在同一個籃子裡，這句老話在退休規劃上格外重要。股票、債券、不動產、甚至黃金白銀等貴金屬，都可以是你資產配置的一部分。特別是在通膨高漲的時代，讓資產有保值功能最要緊。

最重要的是，越早開始越好。20歲開始每月投資1萬元，和30歲開始每月投資2萬元，到了60歲時，前者累積的財富可能是後者的1.5倍以上。這就是複利的魔法。

第二件事：學會用錢滾錢

傳統的退休觀念是「錢存夠了再退休」，但聰明的做法是「讓錢滾錢」。當你的被動收入足以負擔生活開銷，就算是達到了財富自由。

投資不動產，一直是經典的被動收入，但在台灣一想到房價，很多人可能就先嘆口氣。別以為一定要買整棟樓才算投資，現在有許多投資方式讓小資族也能參與不動產市場。比如不動產投資信託（REITs），或是近年來興起的不動產群眾募資平台，都讓投資門檻大幅降低。

與其把錢放在活存帳戶，不如讓它們去投資市場滾出報酬率。也能放在貨幣市場基金或短期定存，既保留了流動性，又能多賺一點利息收入。

關鍵不在於選擇哪一種投資工具，而是要建立多元的被動收入組合。就像種樹一樣，你今天種下的每一棵「搖錢樹」，都會在未來為你帶來帶來一波又一波的現金流。

第三件事：把存錢變成習慣

先談自動化儲蓄。如果你還靠自己的意志力存錢，面對各種消費誘惑，很難持續克制。更聰明的做法是建立自動轉帳機制，讓存錢變成一個不需要思考的動作。

比如薪水一入帳，就自動轉一定比例到投資帳戶；每次刷卡消費，就自動把零頭投入投資組合。

再來談談「聰明花錢」。不是要斤斤計較，而是讓每一分錢都花在刀口上。比如買房時，不只要想「住得舒服」，還要評估未來的地段發展、是否有增值潛力；挑信用卡時，除了方便刷卡，更要比較現金回饋、累積哩程數，甚至是通路優惠；就連買保險，也應該先看保障是否到位，再來考慮是否需要額外的投資或理財功能。

重點是有「選擇的權力」

回到文章一開頭的問題：要提早退休，還是晚一點退休但更有錢？其實這個問題本身就有個錯誤假設，以為財富和時間一定是對立的。

真正的財務自由，應該是在任何年齡都有選擇的權力。財富自由沒有標準答案，有人覺得「口袋夠深、不必工作」才算自由；也有人認為，只要有穩定的被動收入，能支撐自己想要的生活，就已經是自由。

無論哪一條路，答案都一樣——越早開始準備，你就握有越多的選擇權。

資料來源：MoneyWise、VegOut

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不必做到65歲，就財富自由退休？越早開始做這3件事，越有機會

