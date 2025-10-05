誠為本，計亦有道 康和證券集團會長鄭世華從《計謀學》到警察的社會使命

在民眾心中，警察往往與父母、老師並列，代表著庇護與依靠。小時候遇到困難，我們會找父母；在學校受委屈，我們會找老師；而步入社會，當遭逢威脅、詐騙或糾紛時，第一時間能求助的就是警察。這樣的角色定位，使警察不僅是執法者，更是解憂者。

康和證券集團會長鄭世華在中央警察大學的演講中，提出一個引人深思的觀點──「人在公門好修行」。警察因職務之便，掌握資源與權力，若能用心服務、及時伸出援手，就等同於行善積德，這是法律與上天特別賦予的「兼差」。

他以自身遭遇的小故事作例：有次車禍後，他帶著焦急與懊惱走進派出所，值班的年輕警察不僅遞上一張表格，更倒了一杯水、安慰幾句。這些舉手之勞立刻化解了他的焦慮，也讓他感受到警察工作的另一層價值──功德。

然而，單有善意並不足以長久地贏得尊敬。面對複雜的社會問題與民眾困境，警察除了「有心」之外，更需要「有術」。這正是鄭世華在著作《計謀學》中一再強調的：計謀並非權謀，而是一種幫助人們突破瓶頸、解決問題的工具。

計謀的本質：以誠為本，計亦有道

傳統印象中，「計謀」往往帶有陰險算計的負面色彩。但鄭世華認為，計謀如同菜刀，本身並無好壞，端看使用者的心態。菜刀能切菜做菜，也能傷人致命；計謀若用於詐欺、爾虞我詐，固然偏邪；若用於助人解困、以弱勝強，則是正道。他主張「以誠為本，計亦有道」，點出謀略學的道德基礎。

在《計謀學》中，他歸納出「智謀39計」，強調計謀的精髓在於「出奇制勝、隨機應變」。同時提出六大原則──快、準、狠、斷、捨、離。這些原則對於警察處理案件同樣適用：行動必須果斷而精準，必要時要懂得放下情緒、切斷糾葛，才能有效守護社會安定。

計謀的功能：從戰場到警務現場

《孫子兵法》說：「不戰而屈人之兵，善之善者也。」兩千多年前的智慧，至今仍在提醒我們，最上乘的勝利，往往不在於硬碰硬的對抗，而在於善用謀略，掌握先機。

鄭世華結合五十餘年、跨足二十七種行業的實戰經驗，將計謀應用於商場、人生乃至公共服務。他強調，計謀的神奇功能包括「以小搏大、以寡敵眾、以弱擊強、反敗為勝」，而這些正是警察在有限資源下，面對無窮變化的治安挑戰時所需的能力。

試想，當民眾報案時，警察若僅依循例行公事，頂多算是履行職責；但若能洞察民眾心理需求，懂得安撫情緒，並提供具體的解決方案，就等於善用了計謀，將本來可能演變的糾紛化於無形。這既是「兼差」行功德，也是計謀的現代展現。

案例與學習：知行合一的智慧

《計謀學》不僅止於理論，更設計了四十個案例、超過一千三百個行為模式解析，從韓信「背水一戰」、歷代戰役，到現代詐騙、企業競爭，逐一拆解其中的計謀運作。其目的在於讓讀者透過「觀察、模仿、修正、執行」的循環，將謀略內化為直覺反應。

這與警察的專業訓練不謀而合。演講中鄭世華提出，若警察能把「計謀學」的方法融入日常，就能在案件調查、糾紛調解、突發事件中更快找到切入點。例如面對詐騙案件，不僅要熟悉法律程序，更要洞察人性，利用「行為模式解析」掌握對方的計策，進而反制。

結語：功德與計謀的交會

警察的使命，不僅是維護社會秩序，更在於守護民眾的安全感。鄭世華在書中說過：「計謀是上天賜予弱勢者翻身或對抗強勢者的最佳武器。」對警察而言，民眾往往處於弱勢，而警察則是代表正義的一方。當警察懷抱功德之心，並善用計謀的方法，便能在看似絕境中為民眾找到出路。

從《計謀學》到警大演講，鄭世華始終傳達一個核心理念：計謀不是陰險，而是一種正直而靈活的智慧；不是單純的技巧，而是融合道德與誠信的工具。警察若能以誠為本、計亦有道，就能在現代社會中同時兼顧專業與人心，真正做到「人在公門好修行」，並在服務社會的過程裡，創造機會，改變命運。

