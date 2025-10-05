瑞士銀行帶客戶買黃金、大眾跟風進場 「逆向」投資人過早將部位平倉

舉例來說，1970年代初期我在證券公司工作時，幾乎沒有人對黃金交易感興趣，當時金價約為每盎司100美元。那時大多數人根本不了解黃金在貨幣體系中的角色，大家關注的重點還是股票或債券。

到了1979年底時，人們的態度就變了。參與黃金市場的人數大幅增加，從原本僅限於期貨市場上的投機者，擴展到更廣泛的族群。

瑞士銀行也大舉帶領客戶投入金市，大眾甚至排隊到銀行搶購黃金，將黃金視為通膨的避險工具，這個觀點不僅被強化，更吸引與迷惑了許多缺乏經驗的大眾跟風進場。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》 而當市場討論的焦點不是「價格會不會漲」，而是「什麼時候漲」和「漲多少」時，謹慎的人就該考慮出場了。以前述黃金的例子來說，這個時點或許會落在金價來到300至400美元區間的時候。

然而，這麼做當然會顯得太早，因為之後金價最高來到850美元。但逆向投資人卻認為，過早但正確，總比過晚卻錯誤要來得好。因此，逆向投資法的缺點可能就在於總是過早就將部位平倉。

不過，這個問題在市場觸底時相對不那麼嚴重，因為此時資產價值合理，價格也通常會迅速反轉。當看跌觀點被強化時，人們會不計代價地拋售股票或其他投資商品。

此外，劇烈的價格回落在短期內會產生強化的效果，因為價格下跌會迫使使用槓桿操作的投資人被迫賣出。恐懼往往比貪婪更具驅動力，因此所謂「太早進場」的逆向思考者通常不需要等太久，價格就會回到成本附近。

在這種情況下，投資人會有信心堅持手中的部位，因為價格在無法持續的低估值程度上，一定會有人買進。會出現這種估值可能是因為股票的異常高股利殖利率、債券的高利率，或是某些商品價格已跌破生產成本。

知道何時採取「逆向操作」是一項艱難且捉摸不定的任務。因此，逆向投資方法最好能和其他市場分析方法搭配運用。一個市場的共識達到何種程度，其實某種程度上也反映了市場風險的高低，而高風險並不代表趨勢會馬上結束，因為還可能變得更極端。

因此，將逆向操作與其他像是歷史估值指標等方法結合使用，可以做為有力的交叉確認。

舉例來說，當股票殖利率低於3％、利率開始調升，而市場普遍認為股票只會上漲時，很可能股市已接近重要的高點；當估值偏高，就是表示市場共識已達到極端。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)