快訊

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

行車注意！國道6號測速取締「誇張新地點曝光」 警證實、車友1招反制

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞士銀行帶客戶買黃金、大眾跟風進場 「逆向」投資人過早將部位平倉

聯合新聞網／ 樂金文化
金價再創新高。（路透）
金價再創新高。（路透）

舉例來說，1970年代初期我在證券公司工作時，幾乎沒有人對黃金交易感興趣，當時金價約為每盎司100美元。那時大多數人根本不了解黃金在貨幣體系中的角色，大家關注的重點還是股票或債券。

到了1979年底時，人們的態度就變了。參與黃金市場的人數大幅增加，從原本僅限於期貨市場上的投機者，擴展到更廣泛的族群。

瑞士銀行也大舉帶領客戶投入金市，大眾甚至排隊到銀行搶購黃金，將黃金視為通膨的避險工具，這個觀點不僅被強化，更吸引與迷惑了許多缺乏經驗的大眾跟風進場。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
而當市場討論的焦點不是「價格會不會漲」，而是「什麼時候漲」和「漲多少」時，謹慎的人就該考慮出場了。以前述黃金的例子來說，這個時點或許會落在金價來到300至400美元區間的時候。

然而，這麼做當然會顯得太早，因為之後金價最高來到850美元。但逆向投資人卻認為，過早但正確，總比過晚卻錯誤要來得好。因此，逆向投資法的缺點可能就在於總是過早就將部位平倉。

不過，這個問題在市場觸底時相對不那麼嚴重，因為此時資產價值合理，價格也通常會迅速反轉。當看跌觀點被強化時，人們會不計代價地拋售股票或其他投資商品。

此外，劇烈的價格回落在短期內會產生強化的效果，因為價格下跌會迫使使用槓桿操作的投資人被迫賣出。恐懼往往比貪婪更具驅動力，因此所謂「太早進場」的逆向思考者通常不需要等太久，價格就會回到成本附近。

在這種情況下，投資人會有信心堅持手中的部位，因為價格在無法持續的低估值程度上，一定會有人買進。會出現這種估值可能是因為股票的異常高股利殖利率、債券的高利率，或是某些商品價格已跌破生產成本。

知道何時採取「逆向操作」是一項艱難且捉摸不定的任務。因此，逆向投資方法最好能和其他市場分析方法搭配運用。一個市場的共識達到何種程度，其實某種程度上也反映了市場風險的高低，而高風險並不代表趨勢會馬上結束，因為還可能變得更極端。

因此，將逆向操作與其他像是歷史估值指標等方法結合使用，可以做為有力的交叉確認。

舉例來說，當股票殖利率低於3％、利率開始調升，而市場普遍認為股票只會上漲時，很可能股市已接近重要的高點；當估值偏高，就是表示市場共識已達到極端。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

編輯推薦

相關新聞

職場上不要連用「嗯、喔、對啊」回覆！三句話讓你變成100分聆聽者

不要連用五次「嗯、喔、對啊」 聊天時，若我們要附和他人，通常會有以下幾種說法：「是的」、「嗯」、「哦」、「對啊」、「是喔」、「原來是這樣」、「確實如此」。 在商務場合中，使用「是的」、「沒錯」

愛迪生千次失敗「發明出燈泡」！天賦以外成功靠的是熱情、努力和執著

你不用是天才 但要有熱情 一提到湯瑪斯．阿爾瓦．愛迪生（ Thomas Alva Edison），大家都知道他是舉世聞名的發明天才。不過，與其說是天才，更值得讚賞的是他的努力與執著。在成功發明之

瑞士銀行帶客戶買黃金、大眾跟風進場 「逆向」投資人過早將部位平倉

劇烈的價格回落在短期內會產生強化的效果，因為價格下跌會迫使使用槓桿操作的投資人被迫賣出…

誠為本，計亦有道 康和證券集團會長鄭世華從《計謀學》到警察的社會使命

在民眾心中，警察往往與父母、老師並列，代表著庇護與依靠。小時候遇到困難，我們會找父母；在學校受委屈，…

貴金屬價格暴漲後全都崩盤 他揭逆向操作投資者常面臨1個困難

我在證券公司工作時，幾乎沒有人對黃金交易感興趣，當時金價約為每盎司…

1則單獨好消息代表熊市結束？分析師：別讓經濟數據波動 毀了你的財務狀況

現在我們經常看到，市場會提前因為預期某些經濟數據的好壞而出現上漲或下跌…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。