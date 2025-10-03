快訊

職場上不要連用「嗯、喔、對啊」回覆！三句話讓你變成100分聆聽者

聯合新聞網／ 諏内Emi
別連用五次相同回應！適時更換附和語，讓對方覺得你真心在聽。示意圖／Ingimage
別連用五次相同回應！適時更換附和語，讓對方覺得你真心在聽。示意圖／Ingimage

不要連用五次「嗯、喔、對啊」

聊天時，若我們要附和他人，通常會有以下幾種說法：「是的」、「嗯」、「哦」、「對啊」、「是喔」、「原來是這樣」、「確實如此」。

在商務場合中，使用「是的」、「沒錯」和「原來如此」比較合適。假設使用「是喔」、「原來是這樣」和「確實如此」，則會給人不太正式的感覺。

看到這裡，相信大家已經發現，在正式場合中使用的附和語種類其實並不多。

那麼，在選擇不多的情況下，有哪些方法能讓對方感受到「我對你的話很有興趣」，同時願意繼續說下去？

大是文化《上班必學的100分回話》作者：諏内Emi
大是文化《上班必學的100分回話》作者：諏内Emi

事實上，即使只有「是的」、「沒錯」和「原來如此」這三種附和語，也可以用得很有技巧。關鍵在於，不要連續使用同樣的附和語超過五次。

對說話者來說，最在意對方是否認真聽自己說話。如果聽者始終只回「是的」，會讓說話的人覺得「這個人似乎在敷衍我」、「他是不是對我說的內容沒興趣？」進而感到不安。因此，當我們在連續使用某個附和語三到四次後，不妨換成其他的來回應對方，即使選項只有三種，也可以使用得很高明。

例如，我們可以提醒自己，「剛才連續用了四次『是的』，接下來改說『沒錯』」或「下一個要用『原來如此』」。改變附和語雖然只是一件小事，但這麼做卻能讓說話者更願意表達意見，請大家一定要試試看。

上班必學的一百分回話

改變附和語能讓說話者覺得你對他的話感興趣，因此更願意敞開心對談。

（本文摘自大是文化《上班必學的100分回話》作者：諏内Emi）

