愛迪生千次失敗「發明出燈泡」！天賦以外成功靠的是熱情、努力和執著

你不用是天才 但要有熱情

一提到湯瑪斯．阿爾瓦．愛迪生（ Thomas Alva Edison），大家都知道他是舉世聞名的發明天才。不過，與其說是天才，更值得讚賞的是他的努力與執著。在成功發明之前，他曾遭遇無數次的挫折與失敗，但他始終沒有放棄。

例如，他發明的電燈，就經過了無數次試驗和失敗。

此外，他還發明了留聲機、電影放映機等諸多創新產品，但我認為，比起這些發明本身，他永不放棄的精神，更值得我們肯定與學習。

許多知名的創業家也是如此。他們或許擁有優異的能力，但更關鍵的是，他們都是不肯輕言放棄、持續努力的人。

我一直認為，事業成敗的關鍵，在於你投入多少熱情。

懷抱熱情工作的人，不僅雙眼會炯炯有神，整個人還會散發出幹勁。然後，這種氣場會吸引其他人主動靠近，並且願意伸出援手。

雖然有點自賣自誇，但我也常被說「熊谷真的很有活力」，而這股能量，無論是在業務上、開拓新客戶時，都幫了我很大的忙。

其實，投入熱情做一件事，誰都做得到，但要讓這份熱情長久不減，還是有些訣竅：

清楚了解自己工作的社會價值。 具體訂下計畫並實際完成，透過每一次的小成功累積成就感，再設定更高的目標。 建立一套明確的判斷標準，該說「不行」時就果斷拒絕。 找到能激起鬥志、重新燃起幹勁的方法。

就我自己來說，我之所以能一直維持熱情，是因為我從不會讓自己失去鬥志。

不過，隨著年紀增長，我的態度也收斂了不少，有時還會被說：「你變圓滑多了！」但我不認為這是好事。相反的，我反而認為，一個人長期保持銳氣、一直散發光芒，才是最有魅力的。

日本近代實業家澀澤榮一曾說：「男人可以圓滑，但不能失去稜角。」

一旦開始新的挑戰，對手也會跟著出現。如果沒有鬥志，很容易就會中途放棄。為了持續維持鬥志，我會刻意讓自己進入高強度狀態，例如參加馬拉松，對自己施加壓力。

跑馬拉松就像經營一門事業。你得先設定目標，再排定計畫，然後持續努力。

因此，每次報名比賽，我都會先設定完賽時間，然後規畫出一套訓練行程。這過程不只鍛鍊了我的耐力，也能激發出鬥志。對我來說，比起比賽當天，我更享受備戰的過程。

其實，不少優秀的企業經營者，都有跑馬拉松的習慣。除了能維持健康、紓解壓力，還能感受到目標達成的成就感。不喜歡跑步的人，也可以選擇像是登山、騎單車或重訓這類單人運動。不妨挑一項自己喜歡的運動，開始動起來！

用成果讓瞧不起你的人閉嘴當你想做一些沒人做過的事時，難免會遭人嘲笑。這時別灰心，反而要轉念把屈辱變成鬥志，全力以赴推進新事業，用成果

讓瞧不起你的人閉嘴

等到真正達成目標時，一定會非常有成就感。

若你是從事具有社會貢獻的事業，就更該抱持捨我其誰的使命感，全心投入。

自己先振作起來，別人自然會被你感動。 大是文化《沒有競爭對手的利基市場聖經：不打價格戰、不接代工、毛利低於三成不做，找出大企業不想插手的市場，紅海變藍海最佳實務。》作者：熊谷亮二

鬥志，會轉化為強大的熱情，也會吸引周圍的人加入。

儘管我們無法立刻變成天才，但只要懷抱熱情，任何人都能啟動新事業。

當你踏上新事業，障礙與阻力總是接踵而至。如果你只是抱著姑且一試的心態，肯定很難度過難關。

但只要燃燒著熱情投入其中，最後你一定能做出成果。

（本文摘自大是文化《沒有競爭對手的利基市場聖經：不打價格戰、不接代工、毛利低於三成不做，找出大企業不想插手的市場，紅海變藍海最佳實務。》作者：熊谷亮二）