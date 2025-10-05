貴金屬價格暴漲後全都崩盤 他揭逆向操作投資者常面臨1個困難

明白「逆向操作可以帶來獲利」是一回事，但真正知道該在什麼時候這麼做，又是另一回事。

本章將為各位提供一些指引，幫助各位朝正確的方向前進。不過，這些指引並不容易掌握，也不存在任何萬無一失的方法，可以精準判斷群眾何時會被事實推翻。

市場價格的形成，取決於那些時而進場、時而退場的投資者心態變化的累積結果。這些人的希望、恐懼與期待，以及他們如何看待自己的期待，都會反映在價格當中。

當群眾心理形成趨勢時，這種心理會自行不斷加強，雖然市場明明已經來到極限，但群眾心理還沒停下來，反而推著市場繼續不理性前進。

當愈來愈多的人被捲入其中，這個「理所當然的觀點」也隨之變得更加根深蒂固。

像1920年代的美國股市泡沫、1980年代日本股市的狂熱，或是1980年貴金屬價格的暴漲，最後全都以崩盤收場。

這些例子凸顯了逆向操作的投資者常面臨的一個困難：即使你正確察覺市場已過度瘋狂，但若預測得太早，反而容易錯失時機。

可以說要形成一個經過深思熟慮的逆向觀點，某種程度上就像是在為市場風險建立一個非正式的衡量標準。

當市場上的所有參與者都對某個觀點達成一致時，代表他們的操作早已反映了這個共識。

若發生負面結果，他們可能會直接出售或投資避險，也可能結合兩者以尋求保護。這種情況下，逆轉市場走向的機率就會提高，因為已經沒有太多人還能繼續支撐原本的趨勢。

然而，如果趨勢還能持續，那通常是因為市場參與者開始不斷尋找新的理由與論點，來合理化、強化他們對這個共識的信念。而在極端情況下，這些「新論點」又會搭配快速上漲的價格，進一步吸引更多人投入其中。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)