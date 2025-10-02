男方婚前簽下「不忠賠200萬」切結書有法律效果？律師：可能有！

婚前切結書，能否成為婚姻破裂後的求償依據？男方在婚前答應女方簽下切結書，承諾婚後若有不忠行為，將無條件賠償女方200萬元，豈料婚後第四年，男方陷入桃色風波，女方發現後怒提離婚，並依據切結書要求男方賠償，男方雖同意離婚，卻不願意賠償，認為當初簽的協議太草率、不具法律效力。

台灣法律：強調忠誠義務 切結書有效！

根據臺灣法院實務見解，夫妻間若約定違反忠誠義務需賠償，並不違反公共秩序或善良風俗，反而是對婚姻忠誠的強化。因此，本件男方切結書具備法律效力，女方可依法請求200萬元賠償。若因離婚導致損害，無過錯方可請求「離婚損害賠償」。而切結書所涉的賠償，則屬於「離因損害」，即配偶權遭侵害所生的損害，兩者可並行主張。

大陸法律：未違法即有效 忠誠可量化

依據大陸民法典規定，若因重婚、與他人同居等重大過錯導致離婚，無過錯方可請求賠償，但若行為未達重大過錯，仍可依事前約定求償，婚前切結書內容只要不違反法律禁止性規定，即具效力。

兩岸律師楊軒廷提醒：婚前約定非兒戲 忠誠條款具法律效力！

婚前協議若內容明確、未違法，即具法律拘束力，切結書不只是情感承諾，更可能成為法院判決依據，建議民眾在簽署類似文件時，應審慎評估、諮詢律師，避免日後爭議。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此