1則單獨好消息代表熊市結束？分析師：別讓經濟數據波動 毀了你的財務狀況

根據單一經濟數據而不考慮趨勢來做出投資決策，是另一條通往失敗的捷徑。現在我們經常看到，市場會提前因為預期某些經濟數據的好壞而出現上漲或下跌。

但當數據公布後，結果若與市場預期相反，市場就會立刻出現激烈反應，將先前因預期而建立的投機部位迅速出清。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》 這類劇烈波動對媒體來說無疑是興奮劑，因為他們最愛報導充滿戲劇張力的市場情緒。但對於被捲入其中的投資人或交易者來說，這絕非好事。

但是能夠保持專注和洞察力的投資人，反而有機會從這些市場錯位中獲利。

我們很容易因為周圍的事件和新聞報導而分心。意外的價格波動會刺激我們的情緒，成為另一個干擾源。

在這種情況下，我們必須確保不會被誤導，避免錯誤地以為主要趨勢已經反轉。

正如冬日裡的一抹暖陽，未必代表春天已到來；一則單獨的好消息，也不代表熊市結束了。我們需要學會退一步，看到大局，不要見樹不見林。

無論我們採用哪種交易系統或長期基本面方法，堅持既定策略很重要。如果偏離原則，我們便失去做出理性決策的基礎。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)