繼母如果過世她的遺產拿得到？律師：無法直接繼承…有這兩方法
不少人關心，若與繼母感情良好，是否能繼承她的遺產？對此，律師蘇家宏在影音中進一步解析。
蘇家宏表示，若沒有法律上的收養關係，繼子女並不屬於繼母的法定繼承人，因此在一般情況下並無法直接繼承遺產；繼母過世後，財產將由她的法定繼承順位分配，繼子女並不在其中。
不過，如果繼母有意將財產交付給繼子女，仍有幾種合法的方式可以做到。
第一，是立下遺囑，明確寫明財產要由繼子女繼承
第二，則是生前簽訂贈與契約，讓財產直接轉移
這兩種方式都能保障繼子女在繼母過世後依法取得財產。
除此之外，若繼母在法律上辦理收養，繼子女就能成為她的第一順位繼承人，自然也能繼承遺產。
至於哪一種方式比較合適？蘇家宏建議，以立遺囑最為簡單、穩妥，且變動最小。如果能指定由律師或繼子女本人擔任遺囑執行人，更能確保遺產分配依照當事人意願落實。
