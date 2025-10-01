快訊

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

繼母如果過世她的遺產拿得到？律師：無法直接繼承…有這兩方法

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
蘇家宏律師指出，繼子女若未被收養，並不在繼母的法定繼承順位中，除非透過立遺囑或贈與契約，否則無法承接遺產。示意圖／Ingimage
蘇家宏律師指出，繼子女若未被收養，並不在繼母的法定繼承順位中，除非透過立遺囑或贈與契約，否則無法承接遺產。示意圖／Ingimage

不少人關心，若與繼母感情良好，是否能繼承她的遺產？對此，律師蘇家宏在影音中進一步解析。

蘇家宏表示，若沒有法律上的收養關係，繼子女並不屬於繼母的法定繼承人，因此在一般情況下並無法直接繼承遺產；繼母過世後，財產將由她的法定繼承順位分配，繼子女並不在其中。

不過，如果繼母有意將財產交付給繼子女，仍有幾種合法的方式可以做到。

第一，是立下遺囑，明確寫明財產要由繼子女繼承

第二，則是生前簽訂贈與契約，讓財產直接轉移

這兩種方式都能保障繼子女在繼母過世後依法取得財產。

除此之外，若繼母在法律上辦理收養，繼子女就能成為她的第一順位繼承人，自然也能繼承遺產。

至於哪一種方式比較合適？蘇家宏建議，以立遺囑最為簡單、穩妥，且變動最小。如果能指定由律師或繼子女本人擔任遺囑執行人，更能確保遺產分配依照當事人意願落實。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

財產 遺產 子女 繼承人 立遺囑 收養 過世

延伸閱讀

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

鄭麗君強調台積電（2330）晶片不會跟美國「五五分」！網酸：人家想分你政府也沒輒

「台積電（2330）中長期會變美積電！」郭哲榮：美國人根本就不屑你台灣人

他提「四大亮點」看多力積電（6770）目標價創歷史新高！網：不是噴就是崩

相關新聞

繼母如果過世她的遺產拿得到？律師：無法直接繼承…有這兩方法

不少人關心，若與繼母感情良好，是否能繼承她的遺產？對此，律師蘇家宏在影音中進一步解析。 蘇家宏表示，若沒有法律上的收養關係，繼子女並不屬於繼母的法定繼承人，因此在一般情況下並無法直接繼承遺產；繼

頂客夫妻辛苦一生…遺產竟被兄弟姐妹分走？特留分案例讓人無奈

在遺產繼承中，「特留分」是一項既能保障家人權益，卻也常讓立遺囑人感到無奈的制度。蘇家宏律師在影音中指出，特留分的設計是為了避免繼承人被完全剝奪財產，但在實務上卻引發許多爭議案例。 起源與基本概念

遺產繼承一定要繳稅嗎？律師解析：門檻其實比想像中高

繼承遺產時，許多人最關心的問題就是「要不要繳遺產稅」。蘇家宏律師在影音中解釋，其實繼承遺產不一定要繳稅，只要未達免稅門檻，再扣除相關額度，就能合法免稅。 蘇家宏指出，遺產稅的課徵有免稅額，基本金

遺產4000萬癌末男子贈與給看護…法院認定有效！妻小氣炸

一名男子在癌末期間，將高達4000多萬元的財產贈與長期照顧他的看護，引發妻小不滿，怒控看護詐財並提告。歷經纏訟，法院最終認定贈與有效，鉅款仍由看護取得。 生前贈與有效 繼承遺產非必然 台灣法律並未

每月定期定額2.5萬元...26歲男嘆資產累積太慢 網開解：急什麼

近日，有網友在Dcard上發文，分享自己的理財現況...

想變成有錢人嗎？那就先別把錢花在車子上面因為會貶值

「想要有錢」的時候 別做傻事 二十歲那年，我找到一份在公車站清洗巴士的暑期工作，賺錢付大學的學費。在那裡，我從一位技工身上學到了寶貴的東西，而這些比在大學裡學到的更有價值。這位深具智慧的技工名叫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。