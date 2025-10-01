頂客夫妻辛苦一生…遺產竟被兄弟姐妹分走？特留分案例讓人無奈

在遺產繼承中，「特留分」是一項既能保障家人權益，卻也常讓立遺囑人感到無奈的制度。蘇家宏律師在影音中指出，特留分的設計是為了避免繼承人被完全剝奪財產，但在實務上卻引發許多爭議案例。

起源與基本概念

特留分的觀念可以追溯至古羅馬。當時遺囑自由允許任何人把財產留給誰都可以，但若父親完全不留給子女，子女可透過「不義遺囑之訴」爭取權益。這就是後來特留分的雛形：即便有遺囑，也必須保留一部分財產給法定繼承人。

成立要件與份額

蘇家宏律師解釋，特留分要成立需具備三個條件：

至於份額，配偶與子女可主張原本應得份額的二分之一；父母同樣可主張二分之一；兄弟姊妹或祖父母則是三分之一。

常見案例：保護還是惹人嫌？

特留分雖有保護作用，但實務上卻帶來不少爭議：

夫妻無子女的情況：一對頂客夫妻辛苦打拼，丈夫過世後遺囑想把財產全留給妻子，卻被兄弟姊妹分走一部分。 事業繼承：父親打拼事業想把公司留給最努力的小兒子，但遊手好閒的哥哥們仍能分得特留分。 隱藏子女的出現：即便遺囑寫明全部財產給配偶，小三或一夜情所生的孩子，只要法律上確認親子關係，也能主張特留分。

蘇律師指出，這些情境往往造成「真正共同打拼的人反而分不到應有保障」，也因此讓特留分常被視為惹人嫌。

是否能避免特留分？

律師表示，雖然特留分無法隨意剝奪，但仍有一些合法規劃方式：

生前贈與：贈與後不屬於遺產，無法再主張特留分。 保險規劃：人壽保險金可由指定受益人領取，不算遺產。 信託工具：透過信託安排資產，可保障本人與指定受益人利益。

此外，如果繼承人有重大不法行為，例如虐待、侮辱、甚至殺害被繼承人，也可能喪失繼承權與特留分資格。

律師提醒：及早規劃避免爭議

蘇家宏律師強調，特留分本意是保障家人，但卻可能造成爭產糾紛。

民眾若有財產分配需求，應及早透過贈與、保險或信託等方式規劃，才能兼顧法律保障與家人和諧。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。