遺產繼承一定要繳稅嗎？律師解析：門檻其實比想像中高

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
蘇家宏律師指出，遺產稅有免稅額與扣除額，一般人繼承約 1,600 萬元內多半不用繳稅。示意圖／Ingimage
蘇家宏律師指出，遺產稅有免稅額與扣除額，一般人繼承約 1,600 萬元內多半不用繳稅。示意圖／Ingimage

繼承遺產時，許多人最關心的問題就是「要不要繳遺產稅」。蘇家宏律師在影音中解釋，其實繼承遺產不一定要繳稅，只要未達免稅門檻，再扣除相關額度，就能合法免稅。

蘇家宏指出，遺產稅的課徵有免稅額，基本金額約為1,333萬元，再加上喪葬費扣除額、子女與父母扣除額等，一般人大約到1,600萬元不一定要繳。若繼承人還有配偶在世，金額甚至可接近2,000萬元都可能免稅。

至於外界關心的「遺產是否會重複課稅」，蘇家宏解釋，若繼承人領到遺產後 五年內過世，同一筆遺產不會再度課徵，避免重複計算。

另外，也有人好奇若將遺產出售能否避稅。蘇家宏舉例，若繼承一間價值500萬元的房子，賣出後取得1,000萬元，多出來的500萬元仍需計入課稅，並不會因此減免。他強調：「不能逃稅，但可以節稅，最好是家族與父母一同提早規劃。」

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

