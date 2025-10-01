遺產4000萬癌末男子贈與給看護…法院認定有效！妻小氣炸

一名男子在癌末期間，將高達4000多萬元的財產贈與長期照顧他的看護，引發妻小不滿，怒控看護詐財並提告。歷經纏訟，法院最終認定贈與有效，鉅款仍由看護取得。

生前贈與有效 繼承遺產非必然

台灣法律並未強制父母將財產留給子女，只要贈與人的神智、意願均清楚明確，即使財產流向外人，法院也難以干預。很多人以為自己是子女，就理所當然可以取得父母全部的財產，但法律上，繼承是被繼承人過世時才有的權利。若子女平日缺席，父母生前財產已有規畫，法律未必會站在「血緣」的一方。

如何剝奪不孝子女的繼承權

針對不少人關心的「可否剝奪不孝子女繼承權」，具體做法有生前花費或贈與財產，使名下財產歸零，子女自然無法主張「特留分」。倘若子女有重大之虐待或侮辱情事，經父母表示其不得繼承，依法該子女將喪失繼承權。如果只是不孝順或長期不探望等行為，父母也可透過遺囑剝奪其繼承權，但子女尚可主張「特留分」。

兩岸律師楊軒廷呼籲 贈與契約與遺囑的重要性

建議民眾若對財產規劃已有明確想法，應儘早立遺囑、或簽贈與契約，並指定特定人擔任遺囑執行人，以保障自己的財產能夠留給真正重要的人。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此