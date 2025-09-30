快訊

每月定期定額2.5萬元...26歲男嘆資產累積太慢 網開解：急什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因覺得資產累積的速度太慢，備感壓力，引來其他人開解「投資要有耐心」。示意圖／Ingimage
近日，有網友在Dcard上發文，分享自己的理財現況，每月固定投入2.5萬元買進股票，三年間累積本金約78萬元，報酬約46萬元，但一想到未來可能的開銷，就備感壓力，覺得資產累積的速度太慢了。

原PO表示，自己26歲，目前擁有一輛17年車齡的中古Yaris，並與家人同住。自三年半前開始，每個月定期定額25,000買進0050與2330，累積本金達到78萬、報酬達46萬、身上現金約10萬元。

原PO坦言，雖然已開始穩定投資，但想到未來還有結婚、生子、買房等人生大事，同時又想持續累積資產，仍感到不小壓力，因此向網友請益是否有更有效率的理財建議。

貼文引來熱議，「換工作增加主動收入」、「all in選擇權」、「考慮看看美股？」、「沒有父母或另一半資助，想要40歲前完成結婚、生子、買房，同時想繼續累積資產，不太可能」。

也有網友表示，「每次點進這種文章，發現自己才是存最慢的」、「急什麼，你也才26歲」、「26歲還算是年輕的歲數，每個月能定期投入這麼多已經很可觀了」、「第一桶本來就比較慢也比較難，等到你過了一個門檻速度會加快很多」、「複利的效果還不會那麼快顯現，要有耐心」。

