想變成有錢人嗎？那就先別把錢花在車子上面因為會貶值

「想要有錢」的時候 別做傻事

二十歲那年，我找到一份在公車站清洗巴士的暑期工作，賺錢付大學的學費。在那裡，我從一位技工身上學到了寶貴的東西，而這些比在大學裡學到的更有價值。這位深具智慧的技工名叫魯斯．培瑞（Russ Perry），是一位身價百萬美元的單親爸爸，獨力扶養兩個小孩。

其他的技工非常佩服培瑞的理財頭腦，他們告訴我：「如果培瑞和你聊到有關錢的話題，你一定要仔細聽。」

我們兩人都上夜班，而週末時工作並不太忙，因此我們有許多時間聊天。我的工作很簡單，清洗巴士、加油，然後在每天收班時記錄里程數。空閒時，聽培瑞聊起他對於金錢與人生的看法，常會讓我捧腹。當然，培瑞的談話並非全都是對的，然而他率直的言語中總是有點道理。

培瑞告訴我，只要看對方開什麼車，就知道他夠不夠聰明。他不理解為什麼有些人會花一大筆錢，去買一些會不斷貶值的東西，也搞不懂為什麼有些人要租車或是借錢買車。培瑞認為應該把錢投資在會隨時間增值的資產上，像是房屋或股票。任何最後只是「純花錢」的東西，例如車子，他都視之為負債。

培瑞說：「如果你一輩子都不在車子上浪費錢，就能夠占盡優勢。」他指著一個正走過停車場的主管：「你看到那個坐進BMW的傢伙嗎？」

那天晚上我去上班時，注意到那輛車真是漂亮。培瑞說：「他兩年前買了那輛車，當時是全新的。但是，因為折舊和貸款利息，現在已經損失了一萬七千美元。而且大概三年後，他可能就要去買另一輛新車。」我心想如果兩年就折舊這麼多，那麼三年後那輛車還值多少錢。

培瑞嚴肅的說：「如果你真的有錢，花錢買一輛與眾不同的豪華房車當然不算什麼。但是，如果你想要變成有錢人，卻又買這樣的東西，你永遠不會成為有錢人。」

培瑞的話語充滿智慧。大多數的人都會把錢浪費在車上，而看出這一點則是一種先見之明。他以自己為例告訴我，如果多想一想，就不會把錢揮霍在車子上。我從一個懂車又懂理財的人身上，學到這個觀點。但是，當時最大的問題是，我對相關領域一無所知，根本像是一個原始人。 大是文化《我用死薪水輕鬆理財賺千萬：16歲就能懂、26歲就置產的投資祕訣》作者：安德魯．哈藍

培瑞說：「當你要買車時，先想一想轉賣時這輛車還值多少錢。」新車一落地，第一年的折舊率很高。他建議我不要買新車，要買已經有人幫我付了折舊的中古車。他認為日系的中古車最有價值，建議我找里程數低的車子，而且要保養狀態良好、有原廠烤漆、好輪胎，以及不錯的內裝。

培瑞指點我，假如買對價錢，而且已經有人付了車子的折舊，那麼我可以在開過一、兩年後，用當初購買的價格賣掉。

