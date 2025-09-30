債券價格87漲到105…他用企業退休基金帳戶買入又賣出 學到慘痛教訓

我可以引用一些個人的經驗來支持這一點。我在1980年代初期時正確預測到利率已達到歷史高點，接下來約十年的債券價格將大幅上漲。我也從對市場的研究中知道，這種巨大漲勢不太可能呈直線上升，而是會被一些逆勢價格波動所打斷，這些波動可能持續一年或更久。

當時公債利率在11％到14％之間，在做好功課之後，我的下一步就是買進一些債券。我不僅為自己的個人帳戶買了債券，也替我所管理的一個企業退休基金帳戶買入。

由於退休基金不需要利息，也不需繳納資本利得稅，並且以長期收益為目標，所以我買了一些零息債券，而個人帳戶則買進普通公債。這兩筆投資一開始都非常順利，因為利率的確開始下降。

一段時間後，我開始更仔細地研究經濟和債券市場的技術面，並根據一年的展望得出了一個不太樂觀的結論，這促使我賣出個人帳戶中的債券。可以看得出來，我已經違反了一條投資規則，因為我原本預測到途中可能會有一些重大修正。

然而，正如經常發生的那些情況，我的短視交易決策是錯誤的。我在1986年1月初時賣出，價格約是87美元；到了3月時，市場價格已經漲到105美元了。

在短短三個月內，債券的漲幅相當於之前十六個月的漲幅。你可以想像，這次愚蠢的錯誤讓我感到多麼沮喪和挫敗。當時我的心理狀態是，期望殖利率在這場「一生一次」的債券市場多頭行情中會進一步下降。

在1984年的時候，我很高興自己確實在歷史上偏高的兩位數殖利率時「獲利了結」，但是我卻錯過了從15％降到11.5％的第一波跌幅。然而，來到 1986年初，我竟然完全退出了這個看起來「會永遠上漲」的市場。

這種挫敗感讓我轉向澳洲債券市場，當時澳洲公債仍可獲得13％的殖利率。同樣地，我的研究非常準確，接下來的幾年債券價格和匯率雙雙上漲。如果我耐心持有，這就會是一筆非常賺錢的投資，但想當然耳，我沒有辦法保持耐心。

幾週內，債券價格和澳幣匯率開始下跌，我當時買進的部位也相當龐大，而我並沒有在心理上做好承擔「雙重風險」的準備：一是市場風險，二是匯率風險。

隨著澳洲債券價格和澳幣匯率雙雙下跌，我喪失了信心並選擇拋售。在後來的五年，我根據對「長期趨勢」的判斷進場。雖然每一次都小有獲利，但沒有任何一次能真正捕捉到整體價格走勢的完整潛力。

這段關於缺乏耐心的教訓，是從我個人帳戶跟退休金帳戶的表現對比來的。各位應該還記得，1984年的時候，我替退休金帳戶買了零息債券，目標和個人帳戶一樣，都是看長線。

差別在於，當我想賣出退休金帳戶的債券時才發現，這些債券流動性很差，買賣價差拉得很開。如果我賣掉後想再買回來，萬一判斷錯了，來回的成本會非常高，幾乎不划算。

結果也因為進出成本太高，反而逼我乖乖抱著部位。當然，如果我是真的不再相信利率會長期走低，那就另當別論，哪怕成本高也該出場。但事實上，我的擔憂一直都只是短期的，而在個人帳戶那邊，進出既簡單又便宜，我總是能輕易說服自己先賣再說。

我當時沒想到的是：一旦價格突破了我原本賣掉的位置，那種想重新進場的動力就會瞬間消失。

我曾在埃德溫．勒菲弗（Edwin LeFèvre）的《股票作手回憶錄》（Reminiscences of a Stock Operator）中讀到過：「在趨勢中途賣出部位的危險，直到我親身經歷了這個過程，這個教訓才『開始』在我心中發酵。我強調『開始』這個詞，是因為把一個學到的經驗變成習慣需要很長的時間。」

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)