黃金、棉花、股票債券驚驚漲？ 教授點出「人性態度」：世界各地都一樣

現在，我必須對一些重要事項進行澄清。

在接下來的章節中，「市場」一詞指的是價格由自由動機的買家和賣家決定的任何市場。大部分時間，我的評論主要指的是個股和股市本身。但是無論標的是債券、商品，還是股票，這些原則同樣適用。

當人們認為價格會上漲時，通常普遍會表現貪婪的態度，不論交易的是黃金、棉花、德國馬克、股票還是債券。反過來說，如果人們相信價格會下跌，情緒就很容易轉變為恐懼或恐慌。人性在世界各地的所有市場中都是一樣的。

我也會提到交易者與投資者，在某種程度上還包括投機客。交易者專注於當日或當週內的市場活動，他們的持有時間通常不會超過幾週。

由於他們多半在期貨和期權市場採用保證金交易，資金槓桿非常高，因此，他們必須高度自律而且能迅速識別錯誤，否則很快就會賠光。絕大多數交易者是以技術分析作為決策的依據。

投機者的時間範圍較長，可以長達六個月。塞繆爾．尼爾森（Samuel Nelson）在他的經典著作《股票投機ABC》（The ABC of Stock Speculation）中，將投機定義為「一個以計算為根據的冒險」，這個定義同樣適用於交易者。他將投機與賭博區分開來，並認為賭博不是一種以計算為根據的冒險。

交易者與投機客純粹關心資本增值，而投資人在做決策時，還會考慮當前及未來的收益來源。投資人的時間較長，通常至少持有兩年，甚至更久。一般而言，投資人不使用保證金交易，並且承擔的風險比交易者或投機客低。

儘管各類市場參與者願意承擔的風險程度及投資時間長度有所不同，但市場心理學的原則基本上是一致的。

所有市場參與者都必須準備好，在市場被群眾情緒推向極端時採取相反的策略。同樣地，每位參與者都應努力保持清晰與正向的心態，將情緒反應降至最低。

