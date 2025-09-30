快訊

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

不再獨占！Google開放Pixel 10「AI對話修圖」功能 安卓機符合條件就能用

黃金、棉花、股票債券驚驚漲？ 教授點出「人性態度」：世界各地都一樣

聯合新聞網／ 樂金文化
黃金。路透
黃金。路透

現在，我必須對一些重要事項進行澄清。

在接下來的章節中，「市場」一詞指的是價格由自由動機的買家和賣家決定的任何市場。大部分時間，我的評論主要指的是個股和股市本身。但是無論標的是債券、商品，還是股票，這些原則同樣適用。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
所有市場的漲跌，都是反映出市場參與者面對不斷變化的財經環境時的態度與預期。

當人們認為價格會上漲時，通常普遍會表現貪婪的態度，不論交易的是黃金、棉花、德國馬克、股票還是債券。反過來說，如果人們相信價格會下跌，情緒就很容易轉變為恐懼或恐慌。人性在世界各地的所有市場中都是一樣的。

我也會提到交易者與投資者，在某種程度上還包括投機客。交易者專注於當日或當週內的市場活動，他們的持有時間通常不會超過幾週。

由於他們多半在期貨和期權市場採用保證金交易，資金槓桿非常高，因此，他們必須高度自律而且能迅速識別錯誤，否則很快就會賠光。絕大多數交易者是以技術分析作為決策的依據。

投機者的時間範圍較長，可以長達六個月。塞繆爾．尼爾森（Samuel Nelson）在他的經典著作《股票投機ABC》（The ABC of Stock Speculation）中，將投機定義為「一個以計算為根據的冒險」，這個定義同樣適用於交易者。他將投機與賭博區分開來，並認為賭博不是一種以計算為根據的冒險。

交易者與投機客純粹關心資本增值，而投資人在做決策時，還會考慮當前及未來的收益來源。投資人的時間較長，通常至少持有兩年，甚至更久。一般而言，投資人不使用保證金交易，並且承擔的風險比交易者或投機客低。

儘管各類市場參與者願意承擔的風險程度及投資時間長度有所不同，但市場心理學的原則基本上是一致的。

所有市場參與者都必須準備好，在市場被群眾情緒推向極端時採取相反的策略。同樣地，每位參與者都應努力保持清晰與正向的心態，將情緒反應降至最低。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

編輯推薦

相關新聞

黃金、棉花、股票債券驚驚漲？ 教授點出「人性態度」：世界各地都一樣

大部分時間，我的評論主要指的是個股和股市本身。但是無論標的是債券、商品，還是股票，這些原則同樣適用…

朋友、同事或券商1句話就誘你投資 世界知名技術分析師揭「市場價格」成因

我們總能看見那些世界上最聰明的交易者、投資人投身於市場中追求獲利的成功案例，但許多剛接觸投資領域的新手卻天真地相信…

「年資僅2年」面試官突喃喃自語給人生建議 她嚇：明明沒請教

自從過了三十歲之後，我就不再像二十歲出頭那樣，那麼關心別人的一言一行了。以前，我總是輕易相信身邊的人所說的話...

丈夫聽太太吐工作苦水無共鳴…兩人大吵後 他拿出這甜點讓她學會不焦慮

我總會經常性地察言觀色。就算怎麼明顯，只要一察覺同事好像心情不好，我就會猜想會不會是自己的問題…

什麼人在職場上會被高層幹掉？菲女狼：能力強跟沒能力的都不會

領導會把什麼樣的人幹掉？有此一說... 不是沒能力的人 因為那種人根本威脅不到他，無害。 也不是能力強的人 因為這類人可能是他開疆闢土的左右手。 那真正會被清理掉的是哪一種人呢？ 往往是有

遺產自願放棄…哥哥親寫聲明書要全給弟弟！律師：台灣法院恐不承認？

一名男子因病辭世，有兩名兒子。哥哥考量父親晚年都是由弟弟在照料，所以親自寫了一份「願意拋棄父親遺產繼承權」的聲明書，希望將遺產全數留給弟弟。然而，哥哥的這份聲明書，在法律上可能不具有效力！ 台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。