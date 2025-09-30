朋友、同事或券商1句話就誘你投資 世界知名技術分析師揭「市場價格」成因

快訊

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

我們總能看見那些世界上最聰明的交易者、投資人投身於市場中追求獲利的成功案例，但許多剛接觸投資領域的新手卻天真地相信，憑藉極少的知識與經驗也能迅速地大賺一筆。

市場本質上是一場零和遊戲，每一筆交易的買進，必定伴隨著一筆交易的賣出。如果新手群體期望整體獲利，那麼他們就必須成功地與那些擁有數十年經驗的專業人士競爭。

本文出自《技術分析大師的心理操盤術》
我們不會期望自己在讀了一年大學就被聘為教授；也不會認為剛從高中畢業就能成為明星球員；或是在工作六個月後就能擔任執行長來管理一家大型企業。因此，在沒有經過深入學習與訓練的情況下，怎麼可能在投資領域成功？

許多人之所以抱持不切實際的期待，是因為我們被灌輸「交易與投資很簡單，不需要太多思考與關注」這種錯誤觀念。

報章媒體經常報導某些人迅速賺錢的故事，讓我們錯誤地以為自己也可以輕易參與其中，無需太多準備與規畫。但這種想法，離真相可說是天差地遠。

許多傳奇性的投資榜樣都曾將市場上的交易與投資比擬為需要認真經營的商業活動。因此，我們應該把它視為一項事業，需要透過努力耕耘與縝密規畫，慢慢而穩健地建立起來，而不是一條快速致富的捷徑。

人們常常在一時衝動下，或僅憑朋友、同事或券商的一句話，就做出涉及數千美元的投資決策。

但在大賣場購物的時候，儘管金額遠低許多，人們反而會經過深思熟慮才做決定。這個事實本身就說明，市場價格往往更多是由情緒主導，而非理性的判斷。

只有在自己相對穩定的情況下，才能幫助一個受到情緒困擾的人，面對受情緒驅動的市場，其實也是一樣的道理。

如果只是像其他人一樣，看到新聞報導就做出反應，那麼勢必會落入同樣的陷阱；但如果能超越群眾，按照一個精心制定的投資計畫控制自己的情緒本能，成功的可能性將會大大增加。

就這一點來說，本書可以指引各位走向正確的方向。但最終的成果，仍將取決於各位是否願意全心投入，並確實實踐書中所提的原則。

（本文出自《技術分析大師的心理操盤術》作者：馬丁．普林 譯者：呂佩憶)

