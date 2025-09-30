第四季投資布局 外資看好債券

市場預期美國將進入降息循環，針對第四季投資方向，外資機構齊聲喊「債」。尤其是投資等級的公司債和新興市場債，更被視為第四季投資的共同焦點。

滙豐銀行指出，人工智慧的快速普及與美國聯準會重啟降息，已足以抵消關稅與政策不確定性的壓力，因此建議投資人可以適度投入全球投資等級債券。滙豐私人銀行亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預期美國聯準會將於今年十月和十二月分別再降息一碼（零點二五個百分點），到今年底聯邦基金利率可望降至百分之三點五到三點七五區間。范卓雲說，因為美元利率持續下降，持有美元現金的機會成本上升，投資人若考慮機會布局投資級債券，在利率進一步可能下跌前，就能鎖定當前較高的債券殖利率。

此外，投資級公司債更受關注，大型外銀分析，聯準會這次雖是預防性降息，但不可能只降一次，年底前可預見還有降息空間，加上美國企業獲利表現優秀，兩大因素影響，投資級公司債後市可期。若以地域來分，美國和東亞地區與ＡＩ相關性高的產業，都是可以挑選的機會。

不只外銀，富達投信也指出，投資人應該轉向投資級公司債，尤其在新興市場的投資級公司債競爭力更好。如果是長期習慣將美元資金放在定存的投資人，可以考慮重新調整。

野村投信同樣將債券列為第四季投資核心。野村投信建議，債券比重應提高至五成，並透過多重資產來降低波動風險。尤其是地緣政治和經濟變數仍在，債券等於是兼顧報酬與防禦的工具。安聯投信則認為，即便在股票部分仍有令人矚目的ＡＩ相關企業，但投資人最好藉由債券來平衡投資組合的風險與波動。

整體來看，外資對第四季股市的樂觀程度各有考量，對於債券的態度卻異口同聲。市場人士指出，對國內投資人而言，近年來維持高檔的美元定存利率逐步因為降息而消退，資金除了股市外，投資等級債可以提供不錯的固定收益，又能在降息循環中獲取資本利得，會是更符合時勢的選擇。