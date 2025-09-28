「年資僅2年」面試官突喃喃自語給人生建議 她嚇：明明沒請教

自從過了三十歲之後，我就不再像二十歲出頭那樣，那麼關心別人的一言一行了。以前，我總是輕易相信身邊的人所說的話，結果不是因此而受傷，就是感到沮喪。其實，之所以現在不再那麼輕易被他人的言論所影響，是因為我已經知道，眼前的人所說的話未必全都是正確。

大學四年級的時候，我找工作的時間花得比其他同學更長。天氣已經轉涼，距離畢業只剩下幾天。早已經找到工作的朋友們，快樂地享受畢業旅行。在那樣的狀況下，我努力找尋所有的可能性，直到最後一刻，我都沒有脫下面試的套裝。

求職申請表遭丟一旁

本文出自《停止情緒內耗的人際C位》 在還沒有找到出路，正處於人生最焦慮狀況的時候，大人們跟我說的話，至今仍記憶猶新。那是我在大學職涯中心詢問修改求職申請表的時候。一開始，我先提交求職申請表，大約等了三十分鐘之後，一名四十歲左右的女性職員來到窗口。她沒有回應我的問候，直接開口問：「那妳想問什麼？」

我回答：「我是來修改求職申請表的，請問妳看過了嗎？」對方態度高傲地說：「在我看申請表之前，妳先告訴我妳想詢問什麼？妳是來求職的吧？妳這樣子，就算出了社會，還是沒辦法在社會上生存喔！結果別說讓我修改了，對方甚至連我的求職申請表都沒看。

自言語的怪面試官

我在某間創投企業面試的時候，面試官是進公司任職兩年的女性職員。在問答環節結束之後，她突然開始自己說起話來：「妳應該思考，如何在不依賴公司的情況下，讓自己有所成長。像我就打算在這裡學習技能，然後在未來自立門戶∼」。我明明沒有向她請教，她卻自顧自地給了我人生建議。

期許自己不當個自以為是的大人

不知道為什麼，當求職時間拖得愈久，說教的大人也會相對變多。基本上，他們說教的內容都是「妳這一套在出了社會之後行不通喔。」在學生時期，我以為眼前的大人所說的話都是正確的，所以每次都會感到十分沮喪、信心受挫。

結果全都是一派胡言。現在我已經是個真正的社會人士。在工作上，我絕對不會忽視客戶的要求，也萬萬不會提出毫無責任的建議，至少我不會當個自以為是的大人，對立場比自己弱勢的學生說教，為此而沾沾自喜。

對她們來說，或許她們並沒有騙我。在她們的職場裡，或許那樣才是正確的。正因為會不斷被上司或同事責罵，感覺非常辛苦，所以才會對我說教吧？可是，我有我自己的人生。只要不是在和她們相同的職場工作，我的需求和工作職責就會不一樣。所以「妳這樣沒辦法當個社會人」，這句話對她們來說或許是事實，但對我來說卻未必如此。

「妳那樣行不通喔」這樣的話，或許是對方希望你也失敗，藉此來證明自己過去所經歷的失敗或辛苦是合理的。出了社會之後，我也經常聽到諸如此類的話：「現在這樣的時代，根本沒辦法讓年輕人有所成長。」

喝酒的時候，也經常聽到有人基於年輕人罵不得，因為害怕構成職場騷擾、年輕人不願意加班或在例假日工作、年輕人不積極參加聚餐等理由，而對著我說教一通：「這樣子根本不會成長。」

自我成長非為了經歷跟別人一樣的苦

這些說教的背後藏著他們的希望──希望沒有備嘗辛苦的年輕人不會成功，畢竟我們過去承受過那麼多苦難。就算如此，就算不會歷經那樣的辛苦，正職也好、兼職也罷，我都會秉持著使命感去做，而且又能賺到所需要的金錢。所以對我來說，那些說教的內容並不正確。

不需要為了證明別人的過去，而去體會自己不需要的艱苦。先思考自己希望成為什麼，然後努力跨越未來等待著自己的艱困，才是真正有意義的「成長」。

就算眼前的人否定你，也不要真正認真看待。比起某人不負責任的言論，你應該做的是相信自己，向前邁進。

