氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

遺產自願放棄…哥哥親寫聲明書要全給弟弟！律師：台灣法院恐不承認？

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台灣拋棄繼承需向法院聲明；大陸則只需書面表示即可。示意圖／Ingimage
一名男子因病辭世，有兩名兒子。哥哥考量父親晚年都是由弟弟在照料，所以親自寫了一份「願意拋棄父親遺產繼承權」的聲明書，希望將遺產全數留給弟弟。然而，哥哥的這份聲明書，在法律上可能不具有效力！

台灣：未向法院聲明 拋棄無效

根據民法規定，繼承人若想要拋棄繼承權，必須在知悉得繼承之日起三個月內，以書面向法院聲明。此程序屬「法定必要程序」，不可僅以私下書寫或口頭表示代替。所以就算是親筆撰寫聲明書，但未依法向法院提出，仍屬「未合法拋棄」，其繼承權仍然存在。

大陸：書面表示即可 程序簡便

反觀大陸的規定，繼承人只需在遺產處理前，以書面方式向遺產管理人或其他繼承人表示放棄，即可生效，無需向法院聲明，因此，在大陸法律下，本件已構成合法放棄繼承，法律予以承認。

兩岸律師楊軒廷提醒：跨境繼承須審慎

兩岸制度上的差異，對於兩岸家庭而言，在處理繼承事宜時需特別留意，以免因程序不符而產生法律爭議，建議民眾在處理繼承事宜時，務必諮詢專業律師，依據所在地法律妥善辦理。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此

兩岸律師楊軒廷

