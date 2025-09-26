聽新聞
遺產自願放棄…哥哥親寫聲明書要全給弟弟！律師：台灣法院恐不承認？
一名男子因病辭世，有兩名兒子。哥哥考量父親晚年都是由弟弟在照料，所以親自寫了一份「願意拋棄父親遺產繼承權」的聲明書，希望將遺產全數留給弟弟。然而，哥哥的這份聲明書，在法律上可能不具有效力！
台灣：未向法院聲明 拋棄無效
根據民法規定，繼承人若想要拋棄繼承權，必須在知悉得繼承之日起三個月內，以書面向法院聲明。此程序屬「法定必要程序」，不可僅以私下書寫或口頭表示代替。所以就算是親筆撰寫聲明書，但未依法向法院提出，仍屬「未合法拋棄」，其繼承權仍然存在。
大陸：書面表示即可 程序簡便
反觀大陸的規定，繼承人只需在遺產處理前，以書面方式向遺產管理人或其他繼承人表示放棄，即可生效，無需向法院聲明，因此，在大陸法律下，本件已構成合法放棄繼承，法律予以承認。
兩岸律師楊軒廷提醒：跨境繼承須審慎
兩岸制度上的差異，對於兩岸家庭而言，在處理繼承事宜時需特別留意，以免因程序不符而產生法律爭議，建議民眾在處理繼承事宜時，務必諮詢專業律師，依據所在地法律妥善辦理。
