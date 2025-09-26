超出職責的工作如何回絕且不得罪？表現出「感同身受」的樣子
超出職責的工作 怎麼回絕不得罪？
在職場中，有時會受同事所託，幫忙處理一些工作，但如果被拜託的事情並非自己的專業領域，或明顯超出業務範圍，即使承接下來，也無法順利完成，讓人不禁懷疑：「他為什麼會找我做這件事？」接下來，向大家介紹如何應付這些請求。
舉個例子，即使公司裡有負責處理某些事情的部門，但主管還是向你尋求協助。這種情況下，很多人可能會這樣回應：
A：「○○，我的電腦好像出問題了，能幫我看一下嗎？」
B：「不好意思，我正好有事要忙...。」
這是以「現在沒空」為由來拒絕對方。然而，這不是好的應對方法。因為即便對方當下放棄找你，但過了一陣子他可能會再來問一次。
如果只是一次性的請求，能應付過去倒也還好，但若答應幫忙一次後，就會讓對方養成習慣，「下次也麻煩你了」，相信沒人樂見不斷發生這類的事。
更何況，拒絕次數其實有極限。每次都拒絕同樣的請求，除了自己會心煩，對於找你幫忙的人來說，多次遭到拒絕，心情肯定也不太愉快。
下次碰到這種情形時，你不妨回覆：
B：「我因為在處理與○○相關的業務，所以沒有空餘時間...相信你為此感到很困擾，或者我們可以一起想想，還有誰能幫忙這件事。」
B：「這件事超出我的專業範圍了，實在愛莫能助。該怎麼辦才好...對了，公司裡應該有處理相關事情的部門吧？」
首先，明確說出你不能接受對方請求的理由。然後表現出感同身受的樣子，例如「相信你很困擾」、「該怎麼辦才好」，接著展現你願意和對方一起思考解決方案的姿態：「我們一起想想，還有誰能幫忙這件事。」
透過這種三段論的說話方式，能讓對方覺得你是「願意一起共患難的好人」。
也就是說，就算你拒絕對方的請求，一樣能提升好感。而且，這麼做等於幫他創造，「等你有空時，就能找你幫忙」以外的選項，減少他之後找你的次數。
上班必學的一百分回話
對主管來說，就算部屬沒能幫上忙，但願意跟自己一起思考解決方案，一樣值得信賴。
（本文摘自大是文化《上班必學的100分回話》作者：諏内Emi）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言