超出職責的工作如何回絕且不得罪？表現出「感同身受」的樣子

超出職責的工作 怎麼回絕不得罪？

在職場中，有時會受同事所託，幫忙處理一些工作，但如果被拜託的事情並非自己的專業領域，或明顯超出業務範圍，即使承接下來，也無法順利完成，讓人不禁懷疑：「他為什麼會找我做這件事？」接下來，向大家介紹如何應付這些請求。

舉個例子，即使公司裡有負責處理某些事情的部門，但主管還是向你尋求協助。這種情況下，很多人可能會這樣回應：

A：「○○，我的電腦好像出問題了，能幫我看一下嗎？」

B：「不好意思，我正好有事要忙...。」

這是以「現在沒空」為由來拒絕對方。然而，這不是好的應對方法。因為即便對方當下放棄找你，但過了一陣子他可能會再來問一次。 大是文化《上班必學的100分回話》作者：諏内Emi

如果只是一次性的請求，能應付過去倒也還好，但若答應幫忙一次後，就會讓對方養成習慣，「下次也麻煩你了」，相信沒人樂見不斷發生這類的事。

更何況，拒絕次數其實有極限。每次都拒絕同樣的請求，除了自己會心煩，對於找你幫忙的人來說，多次遭到拒絕，心情肯定也不太愉快。

下次碰到這種情形時，你不妨回覆：

B：「我因為在處理與○○相關的業務，所以沒有空餘時間...相信你為此感到很困擾，或者我們可以一起想想，還有誰能幫忙這件事。」

B：「這件事超出我的專業範圍了，實在愛莫能助。該怎麼辦才好...對了，公司裡應該有處理相關事情的部門吧？」

首先，明確說出你不能接受對方請求的理由。然後表現出感同身受的樣子，例如「相信你很困擾」、「該怎麼辦才好」，接著展現你願意和對方一起思考解決方案的姿態：「我們一起想想，還有誰能幫忙這件事。」

透過這種三段論的說話方式，能讓對方覺得你是「願意一起共患難的好人」。

也就是說，就算你拒絕對方的請求，一樣能提升好感。而且，這麼做等於幫他創造，「等你有空時，就能找你幫忙」以外的選項，減少他之後找你的次數。

上班必學的一百分回話 對主管來說，就算部屬沒能幫上忙，但願意跟自己一起思考解決方案，一樣值得信賴。

