蛤…反而要找「很忙的人」拜託事情？因為他們更懂輕重緩急

被人拜託時 別先說「No」

你常常被人拜託嗎？

如果是，代表你在別人眼中是個「可靠的人」。

他們相信你做得到，才會放心把事情交給你。反之，要是辦不到的人，根本沒人會想開口。

所以，如果你常被拜託，就把它當作是種信任，開心的接受吧！

反過來說，如果你要拜託別人，請找看起來很忙的人。

很多人會想：「他好像很忙，還是別打擾好了。」但其實，忙碌的人，通常就是有能力的人。他們懂得輕重緩急，會分配時間，也更明白你的事有多重要，因此更可靠。

相對來說，看起來有空的人，做事反而慢吞吞，甚至還會果斷拒絕你。

請記住，「被拜託」這件事，其實是一種「測試」。

別人會藉此觀察：你是不是個辦事可靠、值得信賴的人。

如果你把每一次的請託當成挑戰，或許內心也會燃起幹勁。

還有，當你答應別人請託時，請務必做到超乎對方期待。

如果對方心裡預期你能做到一百分，那你就給出一百二十分的成果。

因為只做到一百分，只是剛好達標，對方頂多說聲謝謝，轉身就忘了。但你如果給出一百二十分，對方會驚訝的想：「他竟然做到這種程度！」這份感動會讓對方印象深刻，下次有合作機會，他第一個就會想到你。

這就是決定你要當綠蛙，還是金蛙的分水嶺。

「被拜託」，正是讓你被看見、快速建立金蛙評價的絕佳機會。

千萬不要覺得煩或想推掉，而是要笑著說：「好，我很樂意！」

被拜託別說No

有一次，一家企業的採購主管跟我說：「熊谷，最近電池的價格一直降不下來，能不能幫我找找海外的電池製造商，介紹一下？」

那時候的我，英文不怎麼樣，也不是專門進口海外產品的公司，更不用說，我對電池一竅不通。但對方明知道我不是專家，卻還是找我幫忙。正因為如此，我反而會想：「好，我就來試試看吧！」

如果遇到自己不熟的領域，有些人可能會選擇轉介給其他人，但這樣不僅辜負了客戶的信任，也會錯失全新挑戰的機會。

我就是以客戶的請託為契機，開始找尋韓國電池製造商，最後順利拿下了日本的總代理，正式展開銷售電池的業務。這項事業後來甚至發展成為獨一無二的利基市場。

就這樣，因為一個小小的請託，意外開啟了全新事業的大門。

即使一開始你認為做不到，但實際去做之後，常會發現其實沒那麼難。有時甚至會因此拓展視野，讓世界變得更寬廣。

所以，我誠摯建議千萬不要輕易拒絕別人的請託，當別人對你提出請求時，最好立刻回答：「好，沒問題！」

（本文摘自大是文化《沒有競爭對手的利基市場聖經：不打價格戰、不接代工、毛利低於三成不做，找出大企業不想插手的市場，紅海變藍海最佳實務。》作者：熊谷亮二）