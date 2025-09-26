蛤…反而要找「很忙的人」拜託事情？因為他們更懂輕重緩急
被人拜託時 別先說「No」
你常常被人拜託嗎？
如果是，代表你在別人眼中是個「可靠的人」。
他們相信你做得到，才會放心把事情交給你。反之，要是辦不到的人，根本沒人會想開口。
所以，如果你常被拜託，就把它當作是種信任，開心的接受吧！
反過來說，如果你要拜託別人，請找看起來很忙的人。
很多人會想：「他好像很忙，還是別打擾好了。」但其實，忙碌的人，通常就是有能力的人。他們懂得輕重緩急，會分配時間，也更明白你的事有多重要，因此更可靠。
相對來說，看起來有空的人，做事反而慢吞吞，甚至還會果斷拒絕你。
請記住，「被拜託」這件事，其實是一種「測試」。
別人會藉此觀察：你是不是個辦事可靠、值得信賴的人。
如果你把每一次的請託當成挑戰，或許內心也會燃起幹勁。
還有，當你答應別人請託時，請務必做到超乎對方期待。
如果對方心裡預期你能做到一百分，那你就給出一百二十分的成果。
因為只做到一百分，只是剛好達標，對方頂多說聲謝謝，轉身就忘了。但你如果給出一百二十分，對方會驚訝的想：「他竟然做到這種程度！」這份感動會讓對方印象深刻，下次有合作機會，他第一個就會想到你。
這就是決定你要當綠蛙，還是金蛙的分水嶺。
「被拜託」，正是讓你被看見、快速建立金蛙評價的絕佳機會。
千萬不要覺得煩或想推掉，而是要笑著說：「好，我很樂意！」
被拜託別說No
有一次，一家企業的採購主管跟我說：「熊谷，最近電池的價格一直降不下來，能不能幫我找找海外的電池製造商，介紹一下？」
那時候的我，英文不怎麼樣，也不是專門進口海外產品的公司，更不用說，我對電池一竅不通。但對方明知道我不是專家，卻還是找我幫忙。正因為如此，我反而會想：「好，我就來試試看吧！」
如果遇到自己不熟的領域，有些人可能會選擇轉介給其他人，但這樣不僅辜負了客戶的信任，也會錯失全新挑戰的機會。
我就是以客戶的請託為契機，開始找尋韓國電池製造商，最後順利拿下了日本的總代理，正式展開銷售電池的業務。這項事業後來甚至發展成為獨一無二的利基市場。
就這樣，因為一個小小的請託，意外開啟了全新事業的大門。
即使一開始你認為做不到，但實際去做之後，常會發現其實沒那麼難。有時甚至會因此拓展視野，讓世界變得更寬廣。
所以，我誠摯建議千萬不要輕易拒絕別人的請託，當別人對你提出請求時，最好立刻回答：「好，沒問題！」
（本文摘自大是文化《沒有競爭對手的利基市場聖經：不打價格戰、不接代工、毛利低於三成不做，找出大企業不想插手的市場，紅海變藍海最佳實務。》作者：熊谷亮二）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言