《「我是有錢人」迷思779》活越久領越多？「不同類型」上班族能提早領勞保退休金最好趕快領

活的越久，領的越多？

在看了筆者前幾期，所寫的有關退休金領取的文章後，有一位將屆62歲的朋友說，她一位同齡的朋友，最近邀她一起提早申請「減領勞保老年年金」。

因為以53年次的她為例，雖然月領老年年金的減領幅度是12%（民國114年「正常領」的出生年是50年次，115年及以後，則全數為51年次），但是，卻可以「活的越久，領的越多」。只不過，她無法確定這做法，是否真的有利？所以，想聽聽筆者的意見。

在回答這位朋友的問題之前，筆者想先提一下前幾天，頻繁看到不少的報導，都在談「月月領比一次領，能夠提供穩定現金流，且更有保障」；也還有人建議「提早選擇月領，雖然減額給付，卻能領的更多；甚至，還有人精算到最佳領取的年齡，不是60歲領最好，而是62、63歲」。

該文也引用實際的運算顯示，「在領勞保月領前，應該把平均壽命納入考量，根據內政部111年的統計數據，若以最高投保薪資進行試算，男性平均壽命為76.63歲試算結果顯示，男性若在63歲開始請領勞保，每月可領24,818元，累計至76.63歲時可領到近406萬元。這樣的選擇不僅比60歲就開始領多出10萬元，更比70歲才領多出整整100萬元。

女性的情況則略有不同。統計顯示，女性平均壽命為83.28歲，若在67歲開始請領，每月可領32,201元，累計至83.28歲時總額約629萬元。相較於60歲就領，整體多出70多萬元；比起70歲才請領，也能多出約20萬元」。

何時領應就自身財務評估考量

然而，筆者認為「何時提領勞保老年給付的年齡」，絕對不能只看「哪一個所領金額最多」？而應該將自己未來的退休規劃及財務狀況，進行整體性的評估及考量。有時候，該（提早）領的，可能不是「每月給付的老年年金」，反而是「一次請領老年給付」。

這是因為首先，勞保退休金的給付標準，並不是完全一致的。例如「一次請領老年給付」，其年資的計算設有最高上限，並不是「年資越長」，就可以「領的越多」（請見下表）。

資料來源：勞保局、一次請領金額試算

從上表可以看出，不論勞工60歲之前，累積了多少的年資，最多就只能領按45個月數計算。所以，當退保前3年的實際月投保薪資，是最高的4萬5800元時，60歲前最多就只能領到206.1萬元。

至於60歲之後，由於按照規定，最多也只能有5個月數。所以，退休勞工一次請領老年給付時，最多也只能再加5個月（22.9萬元），總共可領229萬元的一次請領老年給付。

總領金額最多只到229萬元

以上簡單來說，假設上班族在60歲之前，已經累積滿45個月數，60歲之後，他實際上只需要工作2.5年，就可以領到總金額229萬元的一次請領老年給付（以「前3年平均月投保薪資4萬5800元為例」）。就算再繼續工作到65歲，也一樣也只能領229萬元，不會更多。

也許很多勞工朋友會說：「60歲前，不論多少年資，計算退休金數額的月數，就只計算45個月；超過60歲，最多也只計5個月」，不是太不公平了嗎？不過好在能讓上班族可以安心的是，在領取勞保老年年金（若年資低於15年，就只能領取『一次金』）上，就不會有此一問題。

正由於在年資計算上的差異（上班族過往每一年的年資，都可以計算在內），可以讓領取老年年金的勞工「工作的越久，領的就越多」，更突顯了「採取月領退休金」方式，只要超過5~7年，就可以超過「一次提領老年年金」的總金額。

然而，「月領勞保老年年金，會比『一次提領老年年金』的金額要高」，就一定是勞工朋友進行選擇的唯一關鍵嗎？當然不是！筆者認為勞工還必須考慮「可能無法領到的風險」。

簡單來說，屬於勞工第一層退休金的勞保老年給付，共有3種領取方式：一次請領老年年金、老年年金（分「一次金（年資在15年以下）」與「年金（年資超過15年）」。但值得注意的是：只有在97年底之前，擁有勞保年資的勞工，才有「一次請領老年給付」與「老年年金」二擇一個權利。

領年金期間身故 遺屬可領差額

之所以有這樣的選擇權，主要是因為在規劃設計「年金制」時，就有考量勞工們「選擇年金給付後沒多久就身故，可能還不如一開始，就選擇一次請領老年給付」的擔心。所以，才設計出「領年金期間身故，遺屬還可領差額金」的優惠。

只不過，魔鬼總是藏在細節裡。而這，就牽涉到上班族，是否應該「只要合於條件，乾脆就及早提領」的第二個決策考量。因為，不論是勞工領年金期間身故，遺屬可以請領的「差額金」，或是勞工在未申請退休金之前身故，雖然可以由遺屬領取遺屬年金或差額金。但這裡所謂的「遺屬」，可是有特殊定義及資格的。

這裡所謂的「資格」有兩層，其一是「遺屬順位」—第一順位是「配偶及子女」，之後分別是「父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姊妹（「受扶養」這三個字非常重要，如果孫子女或兄弟姐妹並不受當事人扶養，就沒有領取的資格）」，且如果前一順位已領或刻意不領，後一順位就不可能領到。

其二則是與「遺屬」的「謀生能力有關」，必須是「配偶在55歲以上、婚姻關係存續一年以上」、「子女未成年」，或「子女25歲以下在學」、「配偶或子女每月工作收入，低於投保薪資分級表第一級（目前是2萬8590元）」…等，才可以因為「無謀生能力」，而具有「可請領遺屬年金」的資格。且假設「配偶再婚」、「各順位家屬不符合請領條件」等時，這筆錢就會停止發給（請見《勞工保險條例第63-4條》）。

以上也就是說，假設已經符合勞保退休資格的上班族，沒有配偶或子女（理論上也不太可能會有「受扶養」孫子女），或甚至是有配偶及子女，但「有一份薪水不低的工作」或「配偶再婚」，又加上祖父母或父母可能早就過世…等。這個時候，上班族就必須認真考慮：一旦自己不提早請領勞保老年給付，萬一自己不幸身故，就算還有兄弟姐妹存在，只要不符「受扶養」的條件，就會因為沒有「符合條件的遺屬」，無法領取最高約30~40個月，以「前6個月平均月投保薪資」計算的「遺屬津貼（普通原因身故）」或「一次金（因為職災）」。只能由支出殯葬費的人，按被保險人死亡當月（含）起，前6個月之平均月投保薪資，請領喪葬津貼5個月。

避開領不到的風險

正是以上的這些考量，筆者才會誠心提供，包括前面提到這位朋友的以下建議：何時領取勞保老年給付（退休金），並不能只看「何時領的金額最多」？而是「如何領對自己最為有利」？並且避開「可能無法領到的風險」。

也就是說，如果有配偶或小孩，且都符合條件，等晚一點再領，絕對能讓自己「獲利最大」。因為，就算自己領不到，至少還有家屬「有機會」領的到。但如果是像筆者朋友這樣「單身」，或只是「有同居的男、女朋友」，甚至是「另一半有一份薪水不低的工作」，且子女將近成年的上班族，請務必要審慎思考「提早領」這一選項，好讓這筆退休金「早早落袋為安」。

且這裡「提早一次請領老年給付」的最佳時間，筆者認為第一個，是落在60歲之前。只要符合請領條件，且已累積滿「最高45個月數」的年齡（若能符合「工作滿15年、55歲」或「工作滿25年、50歲」，且年資已有30年），甚至可以提早到50或55歲，就申請「一次請領老年給付」。以「60歲前，年資最高45個月數、退休前3年平均月投保薪資最高4.58萬元」為例，「一次請領勞保給付」的最高金額，就只有206.1萬元。

至於第二個，則是在62歲半，拿到「60歲後，最多5個月數」之際。也就是說，如果現在已差不多60歲、之前已累積超過30年年資，且還可以再等個2、3年才退休，則可以在62歲半左右時申請。以「660歲前，年資最高45個月數、60歲之後，加總最高50個月數、退休前3年平均月投保薪資最高4.58萬元」為例，「一次請領勞保給付」的最高金額，就只有229萬元。

想提早領 先檢視各項保險

簡單來說，以上兩種情形，是最不浪費年資，且又能一次請領金額達到最高的情形。但是，筆者也請做出「提早一次請領」的上班族朋友，務必做到以下3件事：

首先，整筆一次請領的金額，一定要進行適當的投資運用，以便讓退休金「繼續長大」，絕對不能拿去隨意花掉。

其次，還是要繼續工作，讓所累積的退休金持續長大。

再者，在正式遞出勞保退保之前，請先確保自己的所有醫療、重大疾病及長照保障足夠。筆者在之前的專欄裡，有特別提醒提早提領及退保，可能會有喪失勞保所提供的基本「失能」、「死亡」及「傷病」保障。所以，建議勞工在選擇一次請領老年給付（勞保退保）之前，一定要先行檢視自己的各項商業保險，並且一定要及早先將個人的基本住院醫療、重大疾病，以及失能保障「做好、做滿」才行。