經濟與政策正常化 支持日股持續向上

日本央行9/19宣布利率維持不變之外，逐步出售市值規模約70兆日圓（帳面價值約37兆日圓）ETF的聲明更引發市場關注。富蘭克林證券投顧分析，日銀（BOJ）在2020年大規模貨幣寬鬆期間成為日股最大單一持有者，ETF出售計畫預計將耗時百年，研判政策正常化的宣誓意義多過對市場的實質影響；此外日本企業積極參與庫藏股買回，成為激勵日股後市的重要支撐，惟考量漲多日股高檔震盪壓力無可避免，建議從四項面向精選標的，廣泛緊扣機會所在。

庫藏股買回成推升日股重要動力

富蘭克林證券投顧表示，來自企業的股市買盤已成為近年推升日股上漲的最重要動力來源，其影響力遠大於其餘資金流向，日本公司積極透過「買回庫藏股」等方式改善企業治理，趨勢可望延續。

而日本的銀行業過往持有相當多國內企業股權，近幾年來見到銀行業對這些投資進行處置，提升企業治理的同時也可將所得資金進行其餘股東友善，其售出的股票所帶來的衝擊，也為企業買回庫藏股所吸收。

第四季傳統旺季將屆 亦是日股一年中表現最佳季度

隨著日本經濟進入溫和擴張、邁入物價與薪資水準攀升的通膨環境趨勢，日股投資前景仍相當明確，雖然當前股市處於高檔價位，不過歷史經驗顯示，第四季通常也是日股一年之中表現最佳的季度。

資料來源：彭博資訊原幣計價，含股利截至2024/12/31。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

布局日股有訣竅 四大主機商機不可少

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本股市依然展現優越的風險報酬特性，其評價水準遠低於其他成熟市場，在企業治理改革與國內經歷30年通縮後經濟邁入正常化、帶動結構性股東權益報酬率提升下，前景亮眼。

邱正松並以該基金配置策略為例，專注掌握日本企業品牌競爭力，透過側重工業、消費、金融和科技通訊四大主題商機，精選30至40檔具成長潛力的個股，致力於在內需與出口產業間取得平衡，建構可全面性分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。