經濟與政策正常化 支持日股持續向上
日本央行9/19宣布利率維持不變之外，逐步出售市值規模約70兆日圓（帳面價值約37兆日圓）ETF的聲明更引發市場關注。富蘭克林證券投顧分析，日銀（BOJ）在2020年大規模貨幣寬鬆期間成為日股最大單一持有者，ETF出售計畫預計將耗時百年，研判政策正常化的宣誓意義多過對市場的實質影響；此外日本企業積極參與庫藏股買回，成為激勵日股後市的重要支撐，惟考量漲多日股高檔震盪壓力無可避免，建議從四項面向精選標的，廣泛緊扣機會所在。
庫藏股買回成推升日股重要動力
富蘭克林證券投顧表示，來自企業的股市買盤已成為近年推升日股上漲的最重要動力來源，其影響力遠大於其餘資金流向，日本公司積極透過「買回庫藏股」等方式改善企業治理，趨勢可望延續。
而日本的銀行業過往持有相當多國內企業股權，近幾年來見到銀行業對這些投資進行處置，提升企業治理的同時也可將所得資金進行其餘股東友善，其售出的股票所帶來的衝擊，也為企業買回庫藏股所吸收。
第四季傳統旺季將屆 亦是日股一年中表現最佳季度
隨著日本經濟進入溫和擴張、邁入物價與薪資水準攀升的通膨環境趨勢，日股投資前景仍相當明確，雖然當前股市處於高檔價位，不過歷史經驗顯示，第四季通常也是日股一年之中表現最佳的季度。
布局日股有訣竅 四大主機商機不可少
富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本股市依然展現優越的風險報酬特性，其評價水準遠低於其他成熟市場，在企業治理改革與國內經歷30年通縮後經濟邁入正常化、帶動結構性股東權益報酬率提升下，前景亮眼。
邱正松並以該基金配置策略為例，專注掌握日本企業品牌競爭力，透過側重工業、消費、金融和科技通訊四大主題商機，精選30至40檔具成長潛力的個股，致力於在內需與出口產業間取得平衡，建構可全面性分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。
以上不代表對任一個股之買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜114金管投顧新字第018號｜台北市忠孝東路四段87號8樓｜0800-885-888｜www.Franklin.com.tw
