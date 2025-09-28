丈夫聽太太吐工作苦水無共鳴…兩人大吵後 他拿出這甜點讓她學會不焦慮

我總會經常性地察言觀色。就算怎麼明顯，只要一察覺同事好像心情不好，我就會猜想會不會是自己的問題。然後我會為了平復對方的壞心情而積極地主動幫忙工作。直到最近，我一直以為大家都是這樣。

現在仔細回想，其實我從小就習慣看著大人的臉色過生活。直到長大成人，也還是擺脫不掉這個習慣。在社交生活中，我總是對他人的情緒特別敏感，有時甚至認為自己必須幫忙周遭的人解決問題。

本文出自《停止情緒內耗的人際C位》 可是，婚姻生活開始之後，我就漸漸戒掉了這個習慣。事情發生在我和丈夫開始同居不久後。當時的機運不怎麼好，我在工作上一直碰到人際關係的衝突。持續累積的壓力，讓我的情緒變得十分不穩定，每次丈夫一回家，我就會開始瘋狂抱怨。

當然，丈夫非常願意聽我抱怨，可是他總是沒有半點共鳴，當然也不會給我任何建議，所以抱怨到最後就會演變成夫妻吵架：「為什麼你每次都不認真聽我講話？

於是丈夫必定會在說出多餘的話之前，躲到另一個房間去，然後在經過一段時間後，輕聲地問我：「要不要一起吃冰淇淋？」吃完甜甜的冰淇淋之後，我的情緒也穩定了不少。

丈夫和我完全相反，他似乎總是心情很好的樣子。不論加班再晚，不論再怎麼疲累，他總是笑瞇瞇地走進家門。當他真的感到疲累的時候，會趕快上床睡覺，假日則會把時間花在興趣上頭。雖然他偶爾也會發發牢騷，不過卻從來不曾跟我要求過什麼。

丈夫不會勉強自己接納別人的情緒，更不會強迫別人非得接納自己的情緒不可。和他同居之後，我第一次察覺到，原來「讓別人接納自己的情緒是理所當然的想法，早已在我心中根深蒂固。香甜的冰淇淋則教會我，自己的情緒應該自己處理。

領悟到「自己的情緒，應該自己處理」的道理之後，我慢慢地學會不讓自己的情緒干擾到周遭的人，也盡量不讓周遭的情緒影響到我。首先，只要改變自己的想法，對周遭的看法也會隨之改變，如此就不會再感到焦慮，同時也不會有過度干涉的情況出現。

如果職場裡面有情緒不好的人，除非有安撫對方情緒的必要，否則最好不要和對方有太多牽扯，盡可能確保物理性的距離就好。悄悄地離開座位，去自動販賣機買瓶飲料吧！如果不是太緊急的話，就把討論的事情留到下次，先處理其他工作吧！

另外，和重要的人一起生活的時候，最好也別忘了私下先處理好自己的情緒。因為工作而感到焦慮時，可以在回家的路上找間咖啡廳，先讓自己稍微喘口氣。碰到令人煩心的事情時，就吃塊美味蛋糕，轉換一下心情，或是找間漫畫咖啡廳或水療中心，享受一個人獨處的時光。

就像這樣，事先找出平復個人情緒的方法，便可以保護自己和重要的人，避免受到情緒的傷害。今天家裡的冰箱同樣也塞滿了我和丈夫一起品嚐的冰淇淋。

你不需要承受他人的情緒，同時也不應該讓其他人承受自己的情緒──這便是成為獨立成年人的第一步。

本文出自《停止情緒內耗的人際C位》