家族企業爭當接班者 集團董座：老二哲學，也是人生勝利組

我的故事：秉承老二哲學，也是人生勝利組

我的創業生涯很幸運。當初，我跟友尚公司的創辦人原本在同一家公司，他先離職出來創業，後來我才出來跟他一起做。因為友尚經常接觸國際供應商與客戶，他對我說，你以前負責外銷，英文比較好，建議讓我來當頭。

可是由於一些因素，經過討論，最後決定由我太太擔任董事長，原創辦人當總經理，我自己掛執行董事（management director, MD）。這個職稱我用了很久，看起來我只是老二，可是我並不在意。直到公司要上市櫃，主管機關核准之前跟我說，你是實際的經營者，一定要改任董事長或總經理，否則不讓公司上市，不得已，我才擔任董事長。

本文出自《企業傳承與交接班實務》 原創辦人跟我想法契合，對職位高低沒有意見，一切以公司最大利益為出發點。後來友尚的經營一直很成功，我們兩人的薪水、股票、股息都一樣，以獲利來講，兩人是一樣的。那麼，何必爭著一定要當老大呢？我體會到這個道理之後，在加入大聯大的時候，因為老大已經做得很不錯，我就不想爭老大，而是擔任副董事長或策略長，可以負責整合就好。

同樣的道理，無論是家族企業的傳承，或任何公司的經營，秉承老二哲學，你也可以成為人生勝利組，未必要爭著當頭才是贏家。

接班者得到權力，責任重大，要花很多心思，壓力也大

接班者得到權力，看似光鮮亮麗，但成為實際經營者以後，才會發現責任重大，員工的生計、企業的成敗，都扛在你的肩上。以後的日子，勞心勞力、費盡心思，壓力也大得多。即使做得不錯，也可能被批評。此外，接班者要負責營運，時間比較不自由，有時候要出國散個心都困難，無形中可能會失去許多生活樂趣。

由此延伸，我有幾個建議。第一，如果家族有好幾個人在企業爭著當接班者，剛好你是其中之一，可以參考老二哲學，未必一定要去爭，就算爭到了也很累。第二，如果你是快樂股東，由你的兄弟或親人接班，請不要在一邊說風涼話，要對他多點體諒，決策者的壓力是很大的。

失去面子，得了裡子，分息制度完善，當快樂股東

如果你是家族企業的二代之一，第一代沒有選擇你接班，不必感到挫折，未來的人生還很寬廣。或許你覺得失去面子，沒有當上董事長或總經理，可是得了裡子，你擁有合理的股權，只要分配股息、股利的制度完善，由別人去經營，你從中得利，不是輕鬆又快樂嗎？

不只是家族企業，同樣的道理也可以應用在所有公司的接班。董總的位置雖然位高權重，你沒有當上也不必沮喪，因為無形中你也避開了許多沉重的壓力。

當然這也提醒家族企業的交班者，除了給接班者足以控制公司的股權，也要照顧未接班的家人，不是接班者整碗捧去，而是規劃完善的分息制度，讓其他人當快樂股東，家庭氣氛才會和樂。

未接班者沒有包袱，海闊天空，開創出一番新事業

企業的接班者當然會得到很多資源，不像新創事業萬事起頭難，可是相對而言，組織的包袱也比較沉重。

反過來說，即使沒有接班，我也看過一些成功案例，未接班者因為沒有包袱，又藉由家族傳承，得到了創業的啟動資金，開創新事業反而會更順利。如果這麼一想，就更沒有必要爭接班爭得頭破血流，說不定，你放下了輸贏，反而拿到實利！

爭權奪利落得兩敗俱傷，無勝也無利

再看《孫子兵法》，哪一種狀況是最差的？就是無勝無利。例如在企業中，兩個有望接班的人吵得半死，兩敗俱傷，那就沒有贏家，所有人的利益都會受損。

還有一種情形，是接班者順利選出，可是接班以後，其他人在下面抵制。例如兄弟二人都在公司，老爸指定哥哥接班，弟弟不服氣，就處處不配合。或是兄弟名義上在不同部門，各掌一方，實際上從不合作。結果公司不賺錢，甚至虧損嚴重，還不是兩個人都吃虧？

這時，未接班者若能體會老二哲學，合作共榮，就能把最糟糕的無勝無利，改造成最高境界的無勝有利，締造雙贏。

結論：求利而不求勝

●如果獲利不會少，不必搶著當老大，把事業做好才是最重要的。 ●接班者得到權力，看似光鮮亮麗，但成為實際經營者以後，才會發現責任重大。 ●未接班者責任較輕，如果能當快樂股東，說不定更有利。 ●家族企業中，交班者要照顧未接班的家人，規劃完善的分息制度，讓他們當快樂股東，家庭才會和樂。 ●未接班者沒有包袱，有時反而開創出一番新事業，放下輸贏，拿到實利！ ●未接班者若能體會老二哲學，合作共榮，就能把最糟糕的無勝無利，改造成最高境界的無勝有利，締造雙贏。

（本文出自《企業傳承與交接班實務》作者：曾國棟、黃文鴻、李知昂)