企業傳承與交接班實務 從心態調整、股權規畫到家族辦公室「4個字」境界最高

《孫子兵法》詮釋「勝」與「利」

有一次，我聽一位對於《孫子兵法》極有研究的講師，談《孫子兵法》如何詮釋「勝利」？

他的觀點很特殊，他說《孫子兵法》裡的勝利，是拆成兩個字來看，勝是win，利是benefit。如果這樣拆，事情就能分成四個象限：有勝有利，無勝有利，有勝無利，無勝無利。

於是他問大家，哪一個最好？多數人都回答：「有勝有利」最好。他卻說不對。

原來，無勝有利，才是最好的！無論做生意或打仗，最後的目的是什麼？是為了「利」！如果能夠得利，何必一定要「勝」？假設結果對我有利，就算我沒有得到表面上的「勝」，無所謂呀！如果我的目的是為了獲利，跟對方認輸、削一點面子又何妨？

本文出自《企業傳承與交接班實務》 有勝又有利，面子、裡子都拿到，為什麼反而不好呢？原因是為了「勝」，可能要花很大的力氣，或在商場上與對手相爭，或在家族裡跟家人爭得面紅耳赤。最後，當然你是贏了，可是你要投入許多資源、時間，勞民傷財。「無勝有利」才是最高境界，類似於「不戰而屈人之兵」，是兵法的上上之策。

原來《孫子兵法》的「勝」與「利」竟是這樣算的！聽老師妙語如珠，學員們不禁恍然大悟，哈哈大笑。

啟發與迷思

我們常常陷入的迷思是，做許多事情都為了「勝」，不是為了「利」。做許多事情以前不妨先想想，自己最想要的「利」到底是什麼？

比方在家族企業中，你想要的是掌權，還是賺錢？如果兩者都要，你拿得到嗎？你願意為此付出多少代價？即使掌了權，若你不擅長經營，也賺不到錢。相反地，是否不掌權，卻可以賺錢，對你反而更好呢？

同樣地，面對一場爭執，你要的是面子，還是裡子？想通之後，往往就會發現，退一步海闊天空，說聲對不起，就把許多危機化於無形。

（本文出自《企業傳承與交接班實務》作者：曾國棟、黃文鴻、李知昂)