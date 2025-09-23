全民瘋投資！他不懂為何有人堅持「死存錢」 網：不懂就不碰

近年全民投資風氣興盛，然而仍有部分民眾堅持「不碰投資」。近日，就有網友在Dcard上發文指出，自己身邊有不少人堅持不投資，理由多半是不願接觸不了解的領域，擔心風險過大導致血汗錢虧損。

原PO指出，這些不投資的人普遍抱持「至少慢慢存錢不會賠」的想法，認為這才是最安心的方式，但這類人多數沒有副業，本業收入也屬於一般水準，儘管如此，他們仍認為只要能穩定存錢，就算速度較慢也沒有問題。

原PO也好奇，在投資理財幾乎成為全民運動的情況下，除去房產收租及本業薪水超高外，還有其他人也願意採取這種「不投資死存錢」的模式嗎？

貼文一出引來熱議，「有，因為他們不懂，所以就不敢投資」、「就我以前的想法啊，覺得投資都在賭博，賠錢怎麼辦？」、「身邊沒這種年輕人，定存必定被通膨侵蝕，基本上時間拉夠長，買指數必賺」、「慢慢存就是賠的一種」。

但也有網友認為，「不懂的東西不要碰很合理啊，忙碌一生也是一種活法，沒有誰比誰高尚」、「投資本來就不是穩賺，也有那種曾經投資失敗，就此畢業不碰投資的人」、「投資與不投資終究只是理財的選擇，不是唯一解的題目，也沒有標準答案」、「不適合的路就不要走僅此而已」。