快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

他用「1方法」買iPhone 17被長輩批壞習慣 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 17開賣，不少人搶第一波入手。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
iPhone 17系列於9月19日正式開賣，不少人紛紛搶購第一批新機。有一名網友透露自己用信用卡「0利率」分期，購買一支iPhone 17，竟被長輩糾正消費觀念。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長輩：不要分期買東西 能全付就全付」為題，指出自己月薪32K，沒房沒車，用信用卡分期購買iPhone 17，成為第一批拿到新機的用戶。原本開心與長輩分享，沒想到卻被對方潑冷水，直言「能全付就全付，不要分期，分期是壞習慣」，讓他反思「真的是這樣嗎？有人有經驗嗎？」

貼文一出，不少人表示可以接受分期付款，「0利率就沒問題啊，但要記得繳就是」、「0利率不過度消費買不必要的，沒問題」、「分期0利率不錯啊，時間拉長，欠的錢會被通膨稀釋」、「0利率不用白不用」、「0利率我還不分爆」、「理性來說，分期是對的」。

不過，也有部分網友認同長輩意見，「長輩講的也不是沒有道理，欠錢不是好習慣」、「0利率其實是騙你買下來的甜頭啦，分期為的就是讓你覺得變便宜才會去消費」、「除非你很理性，不然會有消費過度的習慣」、「你只算到手機的錢，但如果你某月多刷了些吃、喝、日用品，剛好沒錢付清，很容易陷入循環利息的漩渦」、「分期就跟信用卡一樣，會把你的薪水全扣光光」。

長輩 iPhone 17 信用卡

