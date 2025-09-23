使用網路上的圖片應注意的法律風險 「重製」及「公開傳輸」可合法利用嗎？

黃斐旻律師

網路使用非常普遍、迅速的今日，如果要利用網路上的圖片或照片，使用者應注意到的法律風險有哪些？本文謹就著作權的相關規範說明如後。

一、著作須符合「原始性」及「創作性」始為《著作權法》所保護之「著作」

所謂「著作」指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，此《著作權法》第3條第1項第1款定有明文。是《著作權法》所保護之著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神上作品，除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一定之表現形式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。

而所謂原創性，包含「原始性」及「創作性」，「原始性」係指著作人原始獨立完成之創作，非抄襲或剽竊而來，而「創作性」，並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別，足以表現著作人之個性為已足（參見最高法院89年度台上字第2787號、90年度台上字第2945號、97年度台上字第1587號刑事判決意旨；104年度台上字第1251號民事判決意旨）。

本文出自《企業智財權法律實務手冊》 又《著作權法》對於「創作性」的創作程度要求極低，只需作品符合最低創作性、最起碼創作（minimal requirement of creativity）的創意高度（或稱美學不歧視原則）並於個案中認定之（參見臺灣臺南地方法院111年度智易更三字第1號刑事判決意旨）。

二、網路上的圖片或照片，屬於《著作權法》保護之美術著作或攝影著作

所謂「美術著作」，係指包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他美術著作（參見《著作權法》第5條第1項各款著作內容例示第2點第4款規定）。

又所謂攝影著作，係指以固定影像表現思想、感情之著作，其表現方式包含照片、幻燈片及其他以攝影之製作方法（參見《著作權法》第5條第1項各款著作內容例示第2點第5款規定）。

值得注意者，法院實務見解認為現代科技進步，連智慧型手機都有建置不同的拍攝模式可以選擇，因此評價某攝影著作是否具有「創作性」，不能再以傳統之攝影者是否有進行「光圈、景深、光量、快門」等攝影技巧之調整為斷。

而應認為，只要攝影者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中，對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調整，客觀上可展現創作者之思想、感情，即應賦予著作權之保護（參見智慧財產法院107年度刑智上訴字第1號刑事判決意旨）。所以網路上的圖片或照片，如具有「原始性」及「創作性」，即屬於《著作權法》保護之美術著作或攝影著作。

三、如何合法利用網路上的圖片或照片？

依據《著作權法》第22條第1項，以及第26條之1第1項規定，可知著作人除本法另有規定外，專有重製、公開傳輸其著作之權利。而所謂重製係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。

公開傳輸係指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容，此參見《著作權法》第3條第5款、第10款分別定有明文。

所以對於網路上的圖片或照片，如經下載後再上傳網路將涉及前述「重製」及「公開傳輸」他人著作之行為，除了符合《著作權法》第44條至第65條所規定的合理使用情形外，應依據《著作權法》第37條第1項規定：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」等語，經取得著作財產權人的同意或授權，才可以合法利用。

（本文出自《企業智財權法律實務手冊》)