創作劇本拍成電影上映遭改台詞諷政治人物 他涉嫌違反著作權法

李永然律師、沈曉玫律師

甲將創作劇本《山居生活》拍成電影上映後，乙卻擅自擷取電影中片段搭配自己編寫的台詞，諷刺政治人物，並將該片段放在網路上供大眾瀏覽。甲認為乙的行為恐將使大眾產生不當聯想，請問乙的行為是否已侵害甲的權利？如有，究竟侵害何種權利？

一、乙恐涉嫌違反《著作權法》第17條不當改變禁止權

《著作權法》第17條規定：「著作人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽之權利。」所謂的「不當變更禁止權」之目的在於確保著作的完整性，避免著作因他人竄改而貶低價值，導致名譽受損，但是否構成侵害著作人的不當變更禁止權，端視改變結果有無影響著作人的名譽，並非任何改變行為，即屬「侵權行為」。

本件乙未經甲的同意，就擅自搭配自己編寫的台詞，將電影片段內容歪曲、竄改，用以諷刺政治人物，讓社會大眾對該電影產生不當聯想，如乙竄改的結果有影響甲的名譽，則乙侵害甲的「不當改變禁止權」，違反《著作權法》第17條規定。

二、乙恐涉嫌違反《著作權法》第22條重製權

《著作權法》第3條第1項第5款規定：「重製：指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。」同法第22條第1項規定：「著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利。」

本件乙將甲的電影片段內容歪曲、竄改後，將影片存放於伺服器內，上傳至網路，放於網頁上供大眾觀覽，此屬「重製行為」，如乙未經甲的同意，則侵害甲之著作的「重製權」。

三、乙恐涉嫌違反《著作權法》第26條之1公開傳輸權

《著作權法》第3條第1項第10款規定：「公開傳輸：指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。」、同法第26條之1第1項規定：「著作人除本法另有規定外，專有公開傳輸其著作之權利。」

本件乙未經甲的同意，擅自擷取電影片段搭配自己編寫的台詞，諷刺政治人物，將影片片段上傳，放在網路上供大眾瀏覽，讓公眾可以用網路方式接收改編的影片，乙的行為恐已侵害甲之著作的公開傳輸權，違反《著作權法》第26條之1規定。

四、乙恐涉嫌違反《著作權法》第28條改作權

《著作權法》第3條第1項第11款規定：「改作：指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作。」、第28條第1項規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。但表演不適用之。」

本件乙利用甲拍攝的電影片段搭配自己台詞的行為是為改作行為，依法應得著作權人甲的同意，如甲未同意，則乙即會違反《著作權法》第28條著作之改作權。

